«Народный губернатор» отправился в СИЗО. Какую пользу принес Фургал Хабаровскому краю

Выборы в два тура

Жизнь пятидесятилетнего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала можно разделить на несколько этапов. Самым большим будет его политическая карьера. Начинал он как врач, после окончания медицинского института в Благовещенске он семь лет проработал врачом на должности терапевта и невролога после чего на шесть лет ушел в бизнес.

В 2005 году Фургал прошел в Законодательную думу Хабаровского края от ЛДПР. Тогда же он возглавил региональное отделение партии. Через два года он уже стал депутатом Госдумы. В федеральный парламент он проходил еще два раза: в 2011 и 2016 годах. В Думе сначала он работал в комитете региональной политики, а потом перешел в Комитет по охране здоровья.

Федеральный парламент Фургал покинул досрочно после победы на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.

Выборы прошли в два тура. В первом депутат занял второе место, только немного уступив действующему губернатору региона Вячеславу Шпорту: 35,62% против 35,81%. Второй тур показал, что за Фургала проголосовали 69,57% от пришедших на выборы. Шпорт пришел к финишу с результатом 27,97% голосов.

Руководитель политический экспертной группы Константин Калачев в беседе с «360» заявил, что Фургал для своей победы не сделал ничего.

Я был в Хабаровском крае проездом во время выборов. Я видел баннеры Фургала. Была фотография и не было фамилии, даже не было написано, что он кандидат. Он ничего не делал, чтобы выиграть эти выборы Константин Калачев Политолог

По словам политолога, тогда Фургал и получил звание народного губернатора, учитывая сколько он набрал на выборах. А через год он подтвердил это звание, так как все одномандатные округа региона достались представителям ЛДПР. При чем никак партия Жириновского, а как партия Фургала. Кроме того, за все время работы рейтинг Фургала ничуть не снизился.

Первые шаги

После избрания на пост губернатора Сергей Фургал рассказал о своих планах. Он заявил, что прежде всего будет поддерживать все крупные стройки, которые будут способствовать развитию региона.

Кроме того, он пообещал заняться вопросами развития медицины особенно в сельских поселениях. Он напомнил, что сам работал врачом и прекрасно понимает, как должна работать больница.

«Если мы сегодня не остановим отток наших кадров из этой сферы и не подумаем, как нам, кроме сохранения, их выращивать, то система здравоохранения как система просто прекратит свое существование», — говорил он в беседе с журналистами.

Самым крупным анонсированный проектом Фургала стал мост между Хабаровским краем и Сахалином. Он заявил, что рассчитывает на федеральные деньги, а сам проект будет способствовать развитию региона.

Те почти два года, пока Фургал руководил Хабаровским краем были для региона совершенно нормальным временем. Заявил Константин Калачев.

Прорыва не было. Но были попытки выстроить коммуникации с населением и вовлечь население в работу на перемены, это имело место. Что касается социально-экономической политики Фургала. Не хуже других губернатор был. Просто не вписался в систему Константин Калачев Политолог

По словам политолога, среди местных жителей Фургал действительно был популярен. Он вернул выборы глав муниципалитетов, выстроил систему коммуникации с жителями. На граждан не было никакого административного давления.

Эксперт отметил, что Фургал ставил на первое место отношения с жителями, отодвигая политические задачи.

Задержание и защита

После задержания Сергея Фургала на его защиту встал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отказался исключать задержанного губернатора Хабаровского края из партии и заявил, что ЛДПР всегда будет защищать своих людей. После этого с трибуны Госдумы он пригрозил, что вся фракция покинет парламент в знак протеста из-за задержания Фургала.

«Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — заявил политик.

Он пообещал, вывести всех депутатов фракции к Следственному изолятору «Лефортово» и стоять там, пока задержанного однопартийца не освободят. Кроме того он призвал губернаторов Смоленска и Владимира подать в отставку. В этих регионах руководители также члены ЛДПР.

Такой демарш Жириновского привел к тому, что сейчас в Хабаровский край могут прислать «варяга» на место исполняющего обязанности губернатора, который проведет полную перезагрузку. А в этом случае нужна как раз фигура для успокоения народа. Такое мнение высказал политолог Константин Калачев. В качестве альтернативы обвиненному Фургалу он предложил спикера регионального парламента Ирину Зикунову, тоже представителя ЛДПР.

Новому человеку на этом посту будет крайне сложно. Даже непонятно что он может пообещать. Губернатор Приморья перед выборами сделал много предвыборных обещаний, и сейчас по нему это сильно бьет. Должны быть решения, которые покажут, что новое лучше старого. Но какие это решения я даже представить себе не могу Константин Калачев Политолог

По его словам, можно было бы вложить в край миллиарды рублей, но непонятно, где их взять.

Кроме того, сейчас перед следователями стоит задача показать неоспоримые доказательства вины Фургала. Простых показаний недостаточно. Процесс должен показать неотвратимость наказания даже если преступления совершены очень давно. Нужна убедительная доказательная база, иначе дело просто развалится, что вызовет еще большее недовольство жителей Хабаровского края.