Дело Фургала пахнет металлом. Губернатора связали с убийствами 15-летней давности

Утром 9 июля в Хабаровске задержали губернатора Сергея Фургала по делу 15-летней давности. Он якобы организовал два убийства и одно покушение на дальневосточных бизнесменов. Сейчас следствие проверяет его на причастность к другим преступлениям. Но не все коллеги согласились с подозрениями.

Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области. Как отметили в Следственном комитете, это было сделано «в рамках декриминализации обстановки на Дальнем Востоке». Сейчас Фургала уже доставили в Москву.

Убийства, покушение и другие подозрения

По словам представителей СК, задержание Фургала стало результатом длительного расследования особо тяжких преступлений организованной преступной группировки, в которую якобы входит и губернатор Хабаровского края.

Фигурантами этого дела стали и другие известные в регионе лица: инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей.

Преступления, которые сегодня вменяют Фургалу, были совершены в 2004–2005 годах. Это убийства двух дальневосточных предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, с которыми у Фургала, тогда еще не пришедшего в политику, якобы были разногласия. Также главу Хабаровского края подозревают в организации покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского.

Фургал якобы был организатором всех трех преступлений, сейчас следствие проверяет его на причастность к другим аналогичным случаям, например, к убийствам Александра Адамова и Романа Сандалова в 2004 году.

Булатов, по версии следствия, был убит по указке Фургала, когда у них возникли разногласия в бизнесе о поставках черного лома за границу. Источник РБК сообщает, что Фургала также проверят на причастность к пропаже руководителя АО «Стим» Эдуарда Кучинского в 1997 году.

Как стало известно «360», еще в 2004 году на Фургала указывали фигуранты дела об убийстве бизнесмена Романа Сандалова, который вывез с его базы металлолом. А когда в 2008 году задержали непосредственного убийцу — охранника Владимира Журавлева, — он заявил, что заказчиком был именно Фургал.

По данным РИА «Новости», еще в прошлом году были задержаны исполнители убийств, которые и указали на хабаровского губернатора как на заказчика. В числе свидетельствовавших против Фургала бывший совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков.

Убитый бизнесмен Зоря судился с ним и Фургалом из-за деятельности их общей компании «Миф-Хабаровск». Лидер одной из местных ОПГ якобы предлагал Зоре «убрать» Фургала, но тот отказался. С аналогичным предложением он обратился к Фургалу, который якобы согласился.

Незадолго до смерти Зоря написал заявление о том, что опасается за свою жизнь, и описал конфликт с предпринимателями, однако Мистрюкова и Фургала задерживать не стали.

Никто не ожидал?

До 2005 года Сергей Фургал не касался политики и занимался только бизнесом на Дальнем Востоке. В 2005-м же он был избран депутатом заксобрания Хабаровского края от ЛДПР, а спустя еще два года — депутатом Госдумы. Хабаровский край Фургал возглавил в 2018 году, победив предыдущего губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта.

Сейчас коллеги Сергея Фургала говорят о том, что ожидать таких обвинений в адрес главы региона никак не могли. Председатель комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы Николай Харитонов уверен, что без причины задерживать губернатора бы не стали, но сам ничего плохого о Фургале не знает.

Плохого ничего я за ним не замечал — и когда он депутатом, и на форумах на Дальнем Востоке — всегда обходительный, уважительный, доброжелательный, открытый, когда здоровались, глаза не отводил, смотрел в лицо человеку Николай Харитонов председатель комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы.

Он добавил, что в свое время Хабаровский край голосовал за Фургала и его избрали губернатором. Причем он выиграл у мощного политика, ранее возглавлявшего регион, Вячеслава Шпорта.

В ЛДПР заявили, что исключать политика из партии пока не собираются. Лидер партии Владимир Жириновский уверен, что показательное задержание с надеванием наручников на его коллегу было необязательным. Он добавил, что Фургал неоднократно участвовал в выборах разного уровня, но о якобы совершенных им преступлениях тогда никто не вспоминал.

Замглавы комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников, работавший в Госдуме в 2015-м, рассказал о том, что Фургала знает исключительно как положительного человека и ничего плохого сказать о нем не может.

«Моя личная реакция — здесь очень неожиданная ситуация, я очень хорошо знаю Сергея Ивановича. Конечно, ничего подобного даже представить невозможно», — добавил он.

Но нашлись и те, кто смог вспомнить не самые приятные подробности о работе с Фургалом. Так, бывший депутат Госдумы Олег Куликов, работавший с Фургалом в комитете по охране здоровья, рассказал, что профессионализма у коллеги он не заметил, однако тот проявлял себя как жесткий и принципиальный человек.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал у себя в Twitter, что удивлен не аресту, а тому, что он произошел так поздно.

«В оперативных учетах МВД он (Фургал — прим. ред.) стоит с 1990-х, как связь ОПС „Общак“. Задержанный и осужденный в 2011-м преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла — прим. ред.)», — написал он.