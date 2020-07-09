ЛДПР пригрозила покинуть Госдуму в знак протеста против задержания Фургала

Владимир Жириновский заявил, что вся фракция ЛДПР может покинуть Госдуму в знак протеста против задержания Фургала. За лидером партии пойдут региональные представители, в том числе и губернаторы.

На собрании в Госдуме Жириновский прокомментировал задержание однопартийца Фургала. Он пригрозил уходом фракции ЛДПР. Ранее Жириновский сообщил, что губернатор останется в партии.

«Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — приводит слова лидера партии издание «Интерфакс». Жириновский добавил, что к протесту присоединятся и другие представители партии в регионах страны.

«Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к „Лефортову“ и стоять там, пока не освободят Фургала, можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности — Смоленск, Владимир, выйти из состава ЦИК, Счетной палаты», — пояснил Жириновский.

На заявление Жириновского ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин, он назвал такие действия недопустимыми.

«Нельзя шантажировать и нельзя диалог переводить в тему революции, в тему угроз. Вот так разрушаются государства. Мы с вами не должны по этому пути пойти», — ответил Володин.

Губернатора Хабаровского края Фургала подозревают в том, что он в составе преступной группировки готовил покушение на нескольких предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Уже известно, что его сдали подельники.