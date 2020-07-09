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    09 июля 2020, 12:08

    Жириновский отказался выгонять Фургала из ЛДПР

    Александра Ломейко, Дамир Матюхин

    Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не станут исключать из ЛДПР. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.
    Жириновский отказался выгонять Фургала из ЛДПР

    Политик подчеркнул, что во фракции всегда защищали своих людей и будут делать это впредь. Слова главы ЛДПР привело РИА «Новости».

    «Никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосется», — заявил Жириновский.

    Процесс задержания главы региона он назвал не совсем корректным. Лидер ЛДПР заметил, что Фургал — публичное лицо и никуда бы не сбежал.

    «Необязательно надевать наручники, губернатор — не преступник и никуда не сбежит», — сказал Владимир Жириновский.

    Он подчеркнул, что сотрудники СК и ФСБ могли бы предложить чиновнику «просто сесть в машину и поехать дальше».

    Кроме того, заметил Жириновский, сотрудники правоохранительных органов никак не реагировали на преступления, в которых подозревают Фургала.

    «Если действительно в 2004–2005 годах были какие-то преступления, убийства, неважно что, и был якобы замешан Сергей Фургал, чего вы ждали 15 лет?» — задался вопросом глава ЛДПР. Он подчеркнул, что Фургал не раз принимал участие в избирательных кампаниях, причем разных уровней.

    Губернатора Хабаровского края задержали утром 9 июля по подозрению в тяжких преступлениях и отправили в Москву, где его ждут следственные действия. В СК заявили, что Фургалу предъявят обвинения. Следствие считает, что глава региона причастен к организации убийства и покушения на убийство ряда предпринимателей. Сдали чиновника его же подельники.