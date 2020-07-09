Жириновский отказался выгонять Фургала из ЛДПР
Политик подчеркнул, что во фракции всегда защищали своих людей и будут делать это впредь. Слова главы ЛДПР привело РИА «Новости».
«Никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосется», — заявил Жириновский.
Процесс задержания главы региона он назвал не совсем корректным. Лидер ЛДПР заметил, что Фургал — публичное лицо и никуда бы не сбежал.
«Необязательно надевать наручники, губернатор — не преступник и никуда не сбежит», — сказал Владимир Жириновский.
Он подчеркнул, что сотрудники СК и ФСБ могли бы предложить чиновнику «просто сесть в машину и поехать дальше».
Кроме того, заметил Жириновский, сотрудники правоохранительных органов никак не реагировали на преступления, в которых подозревают Фургала.
«Если действительно в 2004–2005 годах были какие-то преступления, убийства, неважно что, и был якобы замешан Сергей Фургал, чего вы ждали 15 лет?» — задался вопросом глава ЛДПР. Он подчеркнул, что Фургал не раз принимал участие в избирательных кампаниях, причем разных уровней.
Губернатора Хабаровского края задержали утром 9 июля по подозрению в тяжких преступлениях и отправили в Москву, где его ждут следственные действия. В СК заявили, что Фургалу предъявят обвинения. Следствие считает, что глава региона причастен к организации убийства и покушения на убийство ряда предпринимателей. Сдали чиновника его же подельники.