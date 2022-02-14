Наказание для чиновников за нападения собак назвали местью. Проблему нужно решать по-другому

Чиновников, которые допустили нападение бездомных собак, хотят наказывать рублем и уголовкой. Такая же ответственность ждет владельцев псов, если их питомцы атакуют людей. По мнению зоозащитников, закон сделает чиновников заложниками ситуации, но и ограничит бесконтрольное разведение животных.

В феврале в Госдуму внесут законопроект, который введет ответственность для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными. За нападение бездомной собаки должностное лицо будут наказывать штрафом в 200 тысяч рублей. Если же животное загрызло человека, чиновников ждет уже уголовная ответственность. Такое же наказание ждет хозяина, если выяснится, что его питомец покусал или убил человека.

Проблема бродячих животных обострилась после того, как в Забайкалье стая бездомных собак загрызла семилетнюю девочку. При этом, по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, местные чиновники не считают борьбу с бродячими псами приоритетной. Поэтому он призвал усилить ответственность чиновников, которые занимаются проблемой бездомных животных.

Смысл законопроекта

Замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, который возглавляет рабочую группу по законопроекту, объяснил «360», что поправки в КоАП коснутся только тех чиновников, которые не разобрались с проблемой бездомных животных. Например, не позаботились о строительстве приютов, об отлове собак, их стерилизации и вакцинации.

«Если [животное] поместили, но по каким-то причинам оттуда выпустили, а это животное агрессивное, то это тоже нарушение. Не имели права так делать, если собака агрессивная или склонна к проявлению некой агрессии, которая может стать причиной трагедии. Должны были тогда держать [в приюте]», — сказал Бурматов.

Цель поправок — не допустить новых жертв. Если собака все же стала причиной гибели человека, то должностное лицо ответит по уголовной статье о халатности. По словам Бурматова, поправки позволят расширить применение нормы и привлечь к ответственности тех, кто относится к своим обязанностям как к незначительным.

Закон поможет?

Зоозащитники не уверены, что наказание для должностных лиц уменьшит число нападений бродячих псов. Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев рассказал «360», что поправки, скорее, увеличат нервозность чиновников и заставят их принимать необдуманные решения.

По словам зоозащитника, высшее руководство, у которого есть ресурсы для решения проблемы, просто подставляет руководителей городских администраций.

Эти несчастные чиновники нижнего звена окажутся заложниками ситуации. Не вижу конструктива в этом. Здесь нужно выстраивать систему и наказывать не после того, как что-то произошло, а за бездействие Кирилл Горячев.

По его мнению, необходимо работать на предупреждение, потому что наказание за уже случившееся нападение не решение проблемы, а месть.

Горячев отметил, что эффективнее будет посмотреть, как в наиболее проблемных регионах боролись с бродячими животными, какие инициативы принимали местные заксобрания.

При этом наказание для владельцев собак может изменить ситуацию в лучшую сторону. Так человек начнет думать, нужен ли ему питомец, уверена директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. Мера также косвенно ограничит бесконтрольное разведение собак, из-за которого они оказываются на улицах.

«Нужно вводить мораторий на непородное разведение, ликвидировать питомники, ограничить продажу животных через сервисы для размещения объявлений в интернете», — подчеркнула Дмитриева.

Ранее зоозащитники уже предлагали меры, которые, по их мнению, помогут эффективно справиться с проблемой бродячих собак: обязать всех владельцев животных стерилизовать их. Тогда не будет появляться ненужное потомство, которое выбрасывают на улицы.