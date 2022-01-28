В России к чиновникам, отвечающим за ситуацию с безнадзорными животными, ужесточат требования, а волонтерские приюты могут получить поддержку. Такие законодательные предложения подготовят в Госдуме уже в феврале. Об этом рассказала «Парламентская газета».

О проблеме бродячих животных заговорили после трагедии в Забайкалье, где стая бездомных собак загрызла семилетнюю девочку. При этом местные власти не считают борьбу безнадзорными животными приоритетной для себя. В результате спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости усилить ответственность для чиновников, в чьем ведении ситуация с бездомными животными на местах.

Для выработки предложений в данной сфере в Госдуме создали рабочую группу. Ее руководитель, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что наказывать наделенных полномочиями чиновников надо за весь перечень не исполненных ими обязанностей.

К ним относится отлов и отправка бездомных животных в приют, где их должны привить от бешенства, маркировать и стерилизовать, а затем вернуть владельцу или найти новый дом. Также существует вариант выпустить животное в прежнюю среду обитания, если оно не агрессивно, или оставить на пожизненное содержание в приюте. Но это не делается.

«Сейчас по России расследуется всего 28 уголовных дел в отношении чиновников, игнорирующих закон», — сказал Бурматов.

В свою очередь, эксперты выступают резко против участившихся в последнее время призывов «жестко разбираться» с бездомными животными — то есть, отлавливать и уничтожать. Они считают, что при должном финансировании чипирования и стерилизации бездомных животных вопрос решится в течение нескольких лет. Также они предлагают отнести работу волонтерских приютов к социальному предпринимательству, что позволит им рассчитывать на субсидии и преференции.