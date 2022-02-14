Чиновников захотели штрафовать за нападения бездомных животных

В феврале в Госдуму внесут законопроект, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными, а также для граждан, чьи собаки покусали людей. Также этот законопроект предусматривает уголовную ответственность, если нападение повлекло тяжкий вред здоровью или смерть. Об этом РИА «Новости» рассказал первый заместитель главы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность», — пояснил Бурматов.

Она добавил, что законопроект внесут в Госдуму уже на этой неделе.

Проект также предлагает штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей владельцев животных, чьи питомцы покусали окружающих. Это связано с рядом историй нападения собак на людей. Расследования показали, что животные не были бесхозными.

«Этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», — резюмировал парламентарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости усилить ответственность для чиновников, в чьем ведении ситуация с бездомными животными на местах.