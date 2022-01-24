«Бездомные рождаются дома». Проблема бродячих собак может решиться стерилизацией питомцев

Россияне снова жалуются на нападения бездомных собак. Меньше, чем за месяц 2022 года по стране сообщали о десятках таких несчастных случаев. Госдума собирается в течение февраля подготовить законодательные меры для решения этой проблемы. Но отвечать должны не только власти, но и люди, из-за которых животные оказываются на улице — выброшенные или отправленные на самовыгул.

Пандемия нападений «бродячих» собак

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, в России необходимо изменить федеральное законодательство, чтобы решить проблему бродячих животных. В своем Telegram-канале он рассказал о том, что поправки в законодательство будет готовить специально созданная рабочая группа. В течение февраля должны быть готовы предложения. Акцент сделают на повышении ответственности чиновников на местах, а также на поддержке гражданских инициатив, помогающих животным.

Проблема нападения животных на людей в России действительно стоит остро. В Забайкалье 22 января собаки загрызли семилетнюю девочку, 24 января на Камчатке и на Сахалине псы покусали детей, 19 января беременную женщину в ЯНАО, 15 января — школьника в Чите. В прошлом году таких случаев были десятки, каждый раз после очередного нападения люди бунтуют против бездомных животных и даже начинают самостоятельно отстреливать их, как это было в Забайкалье.

Однако являются ли эти животные на самом деле бездомными — большой вопрос, уверены специалисты. По словам зампреда рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных при Общественной палате Москвы Елены Ивановой, в 80% случаев нападают на людей владельческие собаки, оставшиеся на так называемом самовыгуле.

«Надо просто проанализировать, откуда берутся бродячие собаки. Закон об ответственном отношении к животным не про собак, он про людей — от нас они берутся. Это как пятилетнего ребенка с заряженным пистолетом выпустить — кто знает, когда он выстрелит? Они не отвечают сами за себя. Любой человек может показаться им угрозой, потому что ничего хорошего они в жизни не видели», — уверена Иванова.

Здесь, по мнению зоозащитницы, проблема действительно должна решаться законодательно: владельческих животных необходимо регистрировать, чтобы хозяин нес ответственность за отпущенную собаку.

«Нужно прекратить самовыгул, ввести систему штрафов. Как понять, чья собака бегает? Нужно вводить регистрацию, чтобы ответственность была адресной — система штрафов», — заявила она.

Не оскудеет рука бросающего

По словам Ивановой, пополнение рядов бездомных животных идет только из-за того, что россияне сначала не стерилизуют своих питомцев, а потом выбрасывают ненужных щенков на улицу. С этим согласна и президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова.

«Бездомное животное — это чисто математическая модель, которая говорит о том, что нет стыковки между спросом и предложением. Животных на свет производится больше, чем их готовы в дома взять люди. Это бывает только в тех странах, где государство не контролирует разведение домашних животных. Потому что бездомные рождаются дома», — заявила она.

Елена Иванова подчеркнула, что проблему бездомных животных можно решить за пять лет — это максимальный срок продолжительности жизни собак на улице. Но по статистике, добавила Новожилова, они живут еще меньше — в среднем около 2,5 года.

Если в течение этого времени россияне не будут выбрасывать на улицы ненужных питомцев или их потомство, новых бродячих собак не будет, потому что государство и некоммерческие организации продолжают работать по системе ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. При этом часть бездомных животных помещают в приюты, некоторым находят дом.

«Если представить гипотетическую ситуацию: в каждой квартире питомец стерилизован, одномоментно с улиц мы отлавливаем собак, стерилизуем и размещаем в приюты. Кто тогда будет пополнять численность? Никто. Проблема исчезнет. А пока мы занимаемся только бездомными животными, мы их стерилизуем, но люди их плодят бесконечно», — подчеркнула Новожилова.

Не стерилизовал — плати

Ирина Новожилова подчеркнула, что обязанность владельцев животных стерилизовать их, это гарантия того, что на улицах не будут появляться новые бездомные собаки.

«Мы затащили животных в города, а в условиях квартир они не изменили своим половым инстинктам. Людям надо очень четко объяснить, что если они хотят, чтобы с улиц исчезли эти неприкаянные животные, которые сами не рады такому существованию, нужно пойти и стерилизовать свое животное», — сказала она.

Причем обязать людей позаботиться о безопасности улиц нужно на законодательном уровне. А для тех, кто не захочет стерилизовать питомца, ввести специальный налог — именно так проблему решили в Европе.

«По данным Всемирного общества защиты животных, за шесть лет пара нестерилизованных кошек приносит 420 тысяч особей, а пара нестерилизованных собак — 67 тысяч особей. Если не перекрывать разведение владельческих животных, можно дальше не говорить», — подчеркнула Новожилова.

Стерилизация — залог спокойствия

Елена Иванова объяснила, что на самом деле стерилизация животного только идет ему на пользу. Она снижает агрессивность собаки, потому что в основном нападают они либо когда чувствуют угрозу, в особенности потомству, либо во время собачьих свадеб. К тому же даже отпущенные на улицу стерилизованные собаки будут держать свою территорию и не пустят на нее новых агрессивных особей. Для домашнего питомца стерилизация тоже обернется только благом: риск онкологических заболеваний существенно снижается.

Однако, по словам Ирины Новожиловой, стерилизация может оказаться населению просто не по карману, так что государству стоит озаботиться возможностью предоставлять людям такую услугу на льготных условиях.

«Я спрашиваю консьержку: „Почему выкинули кошку?“ — „Потому что беременная“. — „А почему не стерилизовали?“ — „Потому что зарплата восемь тысяч, а стерилизация — четыре. Нет у меня денег“. У нас очень часто приобретают животных пожилые люди, а денег у них нет», — объяснила она.

В районах с самовыгулом, уверена Новожилова, необходимо организовать выездные сессии, чтобы провести стерилизацию массово.

«После этого нужен экономический рычаг, иначе не заставить тех, кто считает, что это вмешательство. Когда Госдуме говорим про этот налог, они почему-то называют его налогом „на животных“. Но это не так. Это налог на отказ от стерилизации, а не на животных», — заключила она.