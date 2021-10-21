Москвичка погибла из-за намеренного заражения. Тяжесть COVID-19 никто не может предсказать

Жительница Москвы погибла сама и чуть не пожертвовала своей семьей в погоне за естественным иммунитетом. По словам медиков, каждый организм индивидуально реагирует на ковид и гарантировать, что болезнь пройдет в легкой форме, нельзя. Течение коронавирусной инфекции может ослабить лишь вакцинация. Она же помогает избежать и постковидного синдрома.

Москвичка умерла после того, как намеренно заразилась коронавирусом, а также заразила свою семью. Об этом на своей странице в соцсети рассказал врач-невролог Павел Бранд, опубликовав переписку своего знакомого. Мужчина поделился историей, которая произошла с его одноклассницей.

Женщина где-то прочла, что вместо прививки ей с домочадцами лучше переболеть COVID-19 в легкой форме. Для этого 42-летняя москвичка с двумя дочерями отправилась к подруге, которая как раз болела ковидом. В результате заболела вся семья, включая мужа, а девятилетняя дочь попала в реанимацию.

Сама женщина тоже заболела довольно серьезно, но долгое время не хотела обращаться к медикам. Когда муж настоял на врачебной помощи, было уже поздно, и москвичка умерла в больнице. Муж покойной и ее вторая дочь перенесли ковид в легкой форме.

Прививка снижает постковидный синдром

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с «360» решительно опроверг идею о том, что можно получить «ковид в легкой форме» от того, кто легко переносит болезнь. Это говорит лишь об особенностях организма конкретного больного. При этом он вполне способен заразить других людей, и каждый из них будет переносить ковид по-своему.

«Люди все разные: у них разная реакция, иммунитет, фоновые заболевания и состояния. Коронавирус тем и коварен, что он подыскивает в каждом организме, где тонко, и именно там и прорывает защиту. И получается, что у кого-то пневмония, у кого-то миокардит, у кого-то поражение почек или кишечник», — пояснил Алексей Водовозов.

Он также уточнил, что постковидный синдром существенно чаще возникает у людей, которые не привились и переболели. Примерно три четверти этих людей живут с ним до 12 недель, а у четверти он наблюдается еще дольше. Набор проявлений очень разный, его можно разделить на три группы.

«В первой группе непереносимость физических нагрузок. Резкая тахикардия, слабость — иногда тяжело просто пройти по улице, погулять, сложно делать домашние бытовые вещи, потливость очень выраженная. Второй блок: нарушение обоняния и реже вкуса. С одной стороны, это не слишком страшные симптомы, но встречаются такие нарушения обоняния, которые вынуждают человека целиком и полностью менять рацион», — рассказал Алексей Водовозов.

В третьей группе, по словам врача, так называемый «мозговой туман» — нарушение когнитивных функций: проблемы с памятью, письмом, быстрая утомляемость от умственных задач и прочие. Медики до сих пор не знают причину и методы борьбы с такими последствиями. Однако вакцинация переболевших в 65% случаев полностью убирает постковидный синдром, а в 90% случаев существенно его уменьшает.

Вакцинация дает лучший иммунитет

Алексей Водовозов отметил, что, хотя вакцинированные могут заразиться коронавирусом, они перенесут болезнь в гораздо более легкой форме. На сегодня все данные говорят о том, что от 1 до 5% россиян, которые попадают в стационары, были предварительно вакцинированы. Прививка не дает полной защиты от инфицирования, но она убережет от тяжелого течения болезни и летального исхода.

«На сегодня считается, что лучший иммунитет — гибридный: человек переболел, после его привили. Сразу за ним — человек, который не болел, но прошел полный курс вакцинации. Вирусы — довольно коварные создания, и коронавирус в том числе. Он оставляет для себя возможность повторно вернуться в человека», — рассказал врач.

По словам Алексея Водовозова, постинфекционный иммунитет не очень прочный и не может обеспечить достаточную защиту. Об этом свидетельствуют повторные случаи заражения. Кроме того, коронавирус ударяет и по иммунитету тоже, это одна из его мишеней. То есть силы обороны организма несут потери, и им для начала нужно восстановиться, а потом уже начинать бороться с вторжением.

«Если все упростить, в итоге получается, что после болезни остается более слабый иммунитет, чем при вакцинации. Когда мы вакцинируем человека, мы вносим ему один-единственный антиген. Мы говорим: вот этот белок, против него нужно вырабатывать антитела. А если человек болеет, у него много антигенов, несколько десятков», — сказал Алексей Водовозов.

Он пояснил, что после этого иммунитет начинает перебором бить по этим антигенам. То есть он не сразу доходит до белка и может даже не успеть до него добраться. Кроме того, сама болезнь усугубляет ситуацию и затрудняет выработку иммунитета. В то же время при помощи вакцины человек не болеет, это лишь имитация болезни.

«Таким образом, у иммунитета нет никаких препятствий: у него есть время, средства и четкая цель. Поэтому получается так, что вакцинный иммунитет гораздо более надежен, чем после болезни», — подчеркнул Алексей Водовозов.

Степень болезни зависит от организма

Эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал «360», что не единожды видел комментарии людей, которые заявляли, что лучше переболеть, чем сделать прививку. По мнению эксперта, трагичный случай с жительницей Москвы отлично показывает, насколько ошибаются подобные комментаторы.

«Человеческий организм в течение года может изменять — ослаблять или усиливать — свои защитные свойства. Это зависит от времени года или от условий, в которых находится человек. Невозможно с точностью предсказать, какой именно штамм попадет в организм при намеренном заражении», — уточнил Эдуард Шунков.

Он также подчеркнул, что нет никакой гарантии, что именно с этим штаммом сможет справиться иммунитет зараженного человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что люди, которые бессимптомно перенесли COVID-19, будут также переносить другим бессимптомную, «легкую версию» болезни.

Закон антиваксерам не страшен

Юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко объяснил «360», что случай умышленного заражения нельзя трактовать как намеренное причинение вреда здоровью. Скорее можно счесть его нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Однако в таких делах есть много факторов.

«Обратите внимание, эта женщина намеренно заразила семью не с целью причинения вреда. С ее стороны не было злого умысла. Чтобы правонарушение произошло, нужны четыре обязательные составляющие: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Женщина же действовала под воздействием совершенно добросовестных заблуждений», — отметил Андрей Карпенко.

Он уточнил, что умысел погибшей москвички был направлен во благо. Однако в силу отсутствия специальных знаний, отсутствия консультаций со специалистами или в силу недоверия им все закончилось печально.

Между тем в России уже не раз предлагали бороться с противниками вакцин с помощью закона. Член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации на пять тысяч рублей. После первого за 17 лет случая столбняка на Урале появились предложения запретить антипрививочникам работу в некоторых сферах, а лечить их лишь на платной основе. Эту идею поддержал и Андрей Макаревич.