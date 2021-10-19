Макаревич предложил отправлять антипрививочников на платное лечение

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил в поддержку обязательной вакцинации от коронавируса. По его словам, те, кто не хочет прививаться, должны в случае заражения лечиться платно.

«Заболеет человек, на грани смерти поболтается — тогда, может, у него мозги вправятся. Просто обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует», — заявил Макаревич в интервью Deutsche Welle.

По его словам, он выступает за жесткие меры. Музыкант вспомнил, как в школе всех в обязательном порядке прививали от оспы, полиомиелита, никто потом не болел. При этом людей не спрашивали, хотят они или нет, в отличие от сегодняшней ситуации.

Фронтмен «Машины времени» также рассказал о разговоре с врачом из Казани, который констатировал нежелание людей прививаться от коронавируса. Тогда медик высказал идею о платном лечении от ковида при нежелании вакцинироваться.

«[Врач сказал]: «Кто привился и не дай бог вдруг заболел — медицина бесплатная, а для вас — за деньги, потому что вы мудаки!» Вот я это поддерживаю!» — подчеркнул Макаревич.

В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт» «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». Массовая вакцинация стране началась еще в январе 2021 года, но темпы недостаточны для получения коллективного иммунитета. При этом ситуация остается напряженной. За последние сутки был поставлен новый антирекорд по количеству смертей от ковида — 1015. За последние 24 часа заразились еще 33 740 человек.