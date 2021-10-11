Россиян предложили штрафовать за отказ от вакцинации. Но так люди пойдут не за прививкой, а за фальшивыми сертификатами

В РАН предложили штрафовать россиян за уклонение от вакцинации от коронавируса на пять тысяч ежемесячно. Правда, специалисты не уверены, что наказание рублем поможет. Они считают, что эффективнее вводить поощрения, а не штрафы.

Пять тысяч за отказ от прививки

Штрафы размером в пять тысяч рублей за отказ от вакцинации в эфире радио «Говорит Москва» предложил ввести вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев. Он уверен, что это поможет добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения.

«Лечение одного больного ковидом в больнице обходится в порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», — пояснил Лукашев.

По его словам, россияне давно привыкли платить за вредные привычки. Примером тому служат акцизы на алкоголь и сигареты. В первую очередь штрафовать за уклонение от прививки вирусолог предложил те группы населения, где риски заражения, а также тяжелого течения заболевания выше. Приемлемой суммой штрафа Лукашев счел пять тысяч рублей.

Мнение властей

Кремль не считает возможным введение в России штрафов за отказ граждан от вакцинации — это противоречило бы социальному характеру Российского государства. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. <…> Социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера нашего государства — президент Путин», — процитировало Пескова агентство ТАСС.

Бороться с пандемией, уверен пресс-секретарь, необходимо всеми доступными методами и в первую очередь разъяснением безальтернативности вакцинации.

Штрафы не помогут

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева заявила «360», что попробовать систему наказания рублем за отказ от вакцинации стоит, но это вряд ли поможет убедить население делать прививки.

«В России все равно избегут прививки, купят фальшивые сертификаты, ничего не поможет. Я очень удивляюсь, какое же сознание у людей. <…> Мне просто страшно становится», — отметила Алексеева.

Он рассказала, как встретила в лифте девушку в маске и перчатках: это был единственный случай, когда врач увидела человека, полностью соблюдающего меры безопасности, при этом девушка не решалась привиться. Врач объяснила ей, насколько важно вакцинироваться.

«Она такая радостная вышла, она ждала какого-то такого совета. Я одного человека сегодня сподвигла», — отметила Алексеева.

Алексеева уверена, что люди попросту плохо осведомлены о вакцинации и ее необходимости. Схожую точку зрения высказал советник Государственной думы РФ и политолог Денис Меркулов.

«Наказание рублем может мотивировать людей прививаться. Но я все-таки считаю, что вместо того, чтобы пытаться таким образом воздействовать на наше население, лучше делать больше поощрений», — подчеркнул политолог.

У нас история с вакцинацией такая: чем сильнее государство пытается надавить на граждан, тем усерднее они ищут обходные пути — поддельные справки, врачи, которые имитируют вакцинацию, чуть ли не физраствор вводят Денис Меркулов.

Эксперт также отметил, что будет крайне сложно определить, уклоняется человек от прививки или же ему нельзя вакцинироваться. Ведь прививка — дело индивидуальное, у людей может быть непереносимость компонентов. Однако такое бывает очень редко.