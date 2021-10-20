Женщина намеренно заразила семью «легким COVID-19» и умерла

Медицинский директор одной московской клиники, врач-невролог Павел Бранд в Facebook поделился перепиской своего знакомого. У последнего из-за неверной информации о ковиде погибла одноклассница. Она решила специально заразиться коронавирусом.

В тексте говорится, что 42-летняя Анастасия умерла из-за ковида. Она где-то прочитала, что для легкого течения болезни нужно заразиться коронавирусом от того, кто переносит COVID-19 легко.

Женщина вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В итоге семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Младшая девочка оказалась в реанимации, еще одна дочь и муж перенесли ковид в легкой форме. Сама женщина серьезно заболела, но отказывалась ехать в больницу. В итоге она скончалась. Сейчас ее дочь уже перевели из реанимации в обычное отделение.

«Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете, и вакцинируйтесь уже, наконец, кто еще не успел», — написал Бранд.

За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случаев коронавируса. Вновь обновлен максимум по числу умерших — за последние 24 часа от ковида 1028 человек.