Ограничения для антипрививочников предложили ввести в России. Это коснется лечения и работы

После первого за 17 лет на Урале случая столбняка в России заговорили о введении новых мер для антипрививочников. Например, наказывать могут ограничением на работу в некоторых сферах или лечением за деньги. Дело в том, что отказ от вакцинации в случае с определенными заболеваниями может стоить жизни или привести к инвалидности.

Накануне в Свердловской области впервые за 17 лет сообщили о случае столбняка. Ребенок антипрививочников просто упал с велосипеда, а родители не обращались за квалифицированной медицинской помощью к врачам на протяжении двух недель.

В итоге мальчика пришлось не только госпитализировать, но и держать в палате интенсивной терапии, подключать к аппарату ИВЛ и даже вводить в искусственную кому. Несмотря на то, что медикам все же удалось спасти жизнь ребенку, прежней она уже не будет. Столбняк оставил после себя необратимые неврологические нарушения.

Опасные болезни

К сожалению, это не единственный подобный случай и далеко не единичное заболевание, которое может привести к трагическим последствиям, если вовремя не сделать прививку. К таким болезням врачи относят, например, полиомиелит, который тоже поражает центральную нервную систему и вызывает паралич, оставляя человека инвалидом.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал еще несколько заболеваний, которые могут убить невакцинированного человека. Например, от коклюша прививку делают в самом раннем возрасте — до года, потому что без вакцины у детей нет шанса выжить. Даже для взрослого человека коклюш может оказаться летальным, а от кашля у людей ломаются ребра.

Туберкулез для грудного ребенка — смертельно опасная инфекция, они просто погибают от туберкулезного менингита. А если не погибают, от единственного рабочего антибиотика глухими становятся на всю жизнь Владимир Болибок.

Не менее опасен и дифтерит. В России крупная вспышка была в 1993–1994 годах. Тогда, по словам Болибока, смертность достигала 30%. Люди задыхались, у них останавливалось сердце и отказывали почки. Справиться помогли только российские вакцины.

Корь и свинка тоже могут нанести непоправимый вред организму. В первом случае осложнением часто становится пневмония. Врач убежден, что при кори она не менее опасна, чем коронавирусная. Свинка же повреждает поджелудочную железу, так что осложнением становится диабет, мальчики очень часто получают еще и проблемы с фертильностью.

«От краснухи, если непривитая девушка во время беременности заболеет, у ребенка практически гарантированно будут какие-то аномалии развития. Гемофильная палочка может вызвать менингит и смерть», — предупредил Болибок.

Обязать прививаться или лечить за деньги

Владимир Болибок отметил, что многие европейские страны значительно жестче относятся к вопросам вакцинации. В Чехии, например, прививки от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В, кори и краснухи являются юридически обязательными. За отказ без серьезных медицинских противопоказаний родителей ждут огромные штрафы, а детей просто не возьмут в детский сад. Европейский суд по правам человека признал такую принудительную вакцинацию законной.

«[В Европе] за это очень лихо штрафуют — до нескольких тысяч евро. А потом вступают в игру местные органы опеки, ребенка даже изъять могут. И это та европейская ценность, которую нужно воспринять: что родители не могут изгаляться над здоровьем ребенка, а уже есть определенные медицинские протоколы международные. Это не мы придумали», — объяснил Болибок.

В Италии антипрививочников тоже ждут меры со стороны государства. Сначала родителей вызовут на профилактическую беседу — если после нее ребенка не привьют, будут штрафы и последующий визит органов опеки.

Список болезней, от которых обязательно надо привиться, в Италии больше, чем в Чехии. Помимо названных, в него входят еще и свинка, гемофильная инфекция, ветряная оспа, пневмококковая инфекция и ротавирус. Привиться обязаны не только итальянцы, но и иностранные граждане, проживающие на территории страны. В России же таких мер не предусмотрено, из-за этого антипрививочники нередко губят как себя, так и своих детей.

Можно начать лечить таких людей за деньги: им обеспечивают бесплатную вакцинацию, но если он [отказался и] заболел этой инфекцией, тогда уже лечить за деньги. Но мне кажется, это совсем негуманно Владимир Болибок.

Ответственность на родителях

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил в разговоре с «360», что сейчас в России необходимо усилить разъяснительную работу с людьми, которые отказываются от вакцин, потому что их позиция просто опасна для них самих и для общества.

«Антипрививочники должны понять: не прививаться — это их дело. Но они не могут вести контрпропаганду государственной политики, они берут на себя грех, по их вине может кто-то умереть. Причем риск умереть гораздо выше, чем у тех, кто привился», — уверен он.

Нам нужно четко понимать — каждый человек имеет право принять решение сам, но государство должно ввести ограничение на определенные виды деятельности, где должны работать только привитые Александр Петров.

Пример со столбняком, по его мнению, очень показателен: из-за антипрививочных убеждений родителей ребенок едва не умер. При этом именно они ответственны за его здоровье.

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный добавил, что пока изменить то, что решение о вакцинации остается за родителем, невозможно. Но прививки из национального календаря фактически обязательны — врачи настоятельно не рекомендуют семьям отказываться от них. Тем не менее сделать это можно в письменной форме.

«Может быть, родителей кто-то привлечет к ответственности, если будут серьезные последствия. Самое плохое последствие — это смерть от соответствующего заболевания. Чуть получше условно — инвалидность, которая наступит вследствие разных необратимых изменений, вызванных болезнью», — заключил он.