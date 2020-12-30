Москва превратилась в огромную дорожную пробку из-за праздников. Советы водителям

Московских водителей предупредили о девятибалльных пробках к вечеру. Все-таки 30 декабря люди еще покупают подарки, продукты, которые можно довезти до дома только на машине. Но ведь и в другие дни москвичи ходят по магазинам, а таких жутких пробок почти нет. Так почему вечерняя столица накануне Нового года превращается в ад для автомобилиста?

Девятибалльные пробки

Московский департамент транспорта спрогнозировал девятибалльные пробки в Москве в среду вечером. Час пик еще толком не наступил, но на дорогах столицы уже шесть баллов (по состоянию на 18:30). Третье транспортное кольцо стоит в «красных» пробках, на Садовом все еще хуже. Возле МКАД затруднено движение в районе Котельников, Дзержинского, Видного, Красногорска, Долгопрудного, Мытищ.

Главный специалист ГКУ ЦОДД Иван Бадиков по просьбе «360» оценил дорожную обстановку в столице и сказал, что она осложняется гололедицей и ветром до 10 метров в секунду. Центр посоветовал оставить автомобиль дома и пользоваться городским транспортом, а сесть за руль не раньше чем после 21:00.

ЦОДД следит за ситуацией. В том числе регулирует светофоры, выводит оперативную информацию на табло и передает важные данные в оперативную службу.

Автомобилистам на дороге помогают 27 экипажей дорожного патруля, а служба эксплуатации устраняет поломки светофоров и восстанавливает дорожные знаки Иван Бадиков.

Во вторник, 29 декабря, департамент транспорта зафиксировал девятибалльные пробки в столице. Причем начались они еще в 20-х числах декабря. В прошлую среду они достигли девяти баллов из-за предновогодней суматохи. А 16 декабря город встал в пробках такого же масштаба. Тогда на желание москвичей закупиться всем необходимым наложились погодные условия: в столице объявили «желтый» уровень опасности из-за снегопада и гололедицы.

Предновогодняя спешка

Автоэксперт Алексей Хресин за рулем уже 25 лет. По его словам, всегда в 20-х числах декабря начинается «дурдом». В этом году ситуацию усугубил снегопад и нечищеные дороги. Также в Москву едут жители других регионов за подарками. Это делает не только Московская, но и Тульская, Калужская и другие области.

Хресин отметил, что в региональных городах есть такие же магазины, как и в Москве. Однако у жителей других областей сложилась, по мнению Хресина, некая «инерция мышления». Она заключается в ощущении, что именно в столице они найдут то, что нужно.

Пока Москва остается центром притяжения, так оно и будет. В Туле, Калуге и других областных центрах будет такой же выбор товаров, как в Москве, — думаю, он там не сильно отличается. Это уже инерция мышления Алексей Хресин.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Чтобы не мучиться в пробках, лучше просто отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Другой вариант — пользоваться интернет-магазинами, которые во время пандемии стали работать лучше. Но стоит быть внимательнее, ведь в предновогодние дни курьерская доставка непредсказуемая. Покупку могут привезти позже, а то и вовсе в конце январских праздников. Лучше заказывайте товар в точку самовывоза и забирайте самостоятельно.

Продукты тоже можно купить в каком-нибудь круглосуточном продовольственном, можно заказать доставку. А если очень хочется сесть за руль, можно выехать поздно вечером, когда не будет ни пробок, ни очередей в кассы.

Если водитель все-таки взял личный автомобиль и попал в пробку, то здесь главное — понять простое правило: будете вы дергаться, не будете — пробка от этого быстрее не поедет.

Вдохнули, выдохнули, расслабились. Сидите, слушаете музыку, тихонечко ползете. Ну и будьте взаимовежливы. Плотное движение чревато мелкими ДТП. Разогнаться там негде, а цепануться — запросто Алексей Хресин.

По мнению Хресина, избавиться от пробок в Москве невозможно. Даже если все москвичи пересядут на общественный транспорт, в столицу продолжат ездить жители соседних областей и создавать такие же заторы, как это делают москвичи.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Думать головой, а не навигатором

Партнер аналитического агентства «Автостат» и автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «360» сказал, что предновогодние пробки создают сразу несколько факторов. Среди них — поездки за подарками и продуктами, встречи с коллегами, погодные условия, а также переезды в Московскую область в загородные дома на длительные январские праздники.

По мнению собеседника «360», избавиться от предновогодних пробок в Москве нельзя.

Опыт всех стран мира показывает, что [избавиться от пробок] пока нельзя. Пока мы не пересядем на летающие машины Игорь Моржаретто.

Моржаретто посоветовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт, потому что дорога длиною в 20 минут может превратиться в трехчасовой путь. Если от машины не хочется отказываться, то нужно тщательно продумать маршруты и время и учитывать возможные пробки, а также не доверяться полностью навигаторам. Лучше ориентироваться и на свое знание города, потому что сети, на которые полагаются навигаторы, во время часов пик перегружены и приложения могут тормозить.