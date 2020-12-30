Москвичей предупредили о пробках в 9 баллов в среду вечером

Сотрудники дептранса предупредили жителей Москвы о вечерних пробках в 8-9 баллов. Перед Новым годом в столице традиционно образуются заторы.

«Сейчас пробки в городе — три балла. В преддверии праздничных новогодних дней дорожная обстановка в городе будет непростая, просим водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

В настоящее время на нескольких улицах затруднено движение в центр: на Волгоградском и Рязанском проспекте, а также на Шоссе Энтузиастов. Без затруднений автомобили едут на Кутузовском и Ленинском проспекте, а также на Дербеневской набережной.

Накануне в городе были зафиксированы девятибалльные пробки. Они образовались из-за гололедицы и сильного ветра.

В среду утром на МКАД было полностью перекрыто движение по дублеру в сторону Можайского шоссе. Перед Молодогвардейской улицей перевернулся грузовой автомобиль. Он наехал на ограждение. Никто не пострадал.