Пробки 9 баллов прогнозируют в Москве перед Новым годом

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы за два до Нового года на некоторых дорогах уже зафиксированы девятибалльные пробки. Движение транспорта осложняется гололедицей и ветром с прорывами до 15 м/с.

В Telegram-канале Дептранса сказано, что в настоящий момент движение по внешней стороне Осташковского шоссе затруднено на МКАД 91 км. Пробка зафиксирована на МКАД 53 км, внутренняя и внешняя стороны, а также на Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту.

Аналитики ЦОДД и Инновационного центра «Безопасный транспорт» сообщили, что 28 декабря на дорогах было около трех миллионов 240 тысяч автомобилей. Это на 4% (120 тысяч единиц) больше, чем в прошлом году.

В Дептрансе посоветовали сегодня не садиться за руль автомобиля и пользоваться городским транспортом. Например, такси. Пользоваться личным транспортом лучше после 21:00.