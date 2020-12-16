Москва встала в девятибалльных пробках. Синоптики объявили «желтый» уровень опасности

Москва вечером, 16 декабря встала в девятибальные пробки. В столице и в Подмосковье резко изменились погодные условия, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупреждают столичных и подмосковных жителей, что такая погода сохранится до утра 17 декабря. В Москве гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья будут наблюдаться с 23:00 16 декабря до 6:00 четверга, а в Московской области «желтый уровень» сохранится до 10:00.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», особо плотные заторы наблюдаются в центре Москвы, на Третьем транспортном кольце, на Московской кольцевой автодороге и на участках, где проходят строительные работы: развязка МКАДа с Волоколамским шоссе, 53 километр МКАД и Северянинский путепровод.

Столичный Департамент транспорта также предупреждал о непогоде и просил москвичей пересесть на общественный транспорт.

Ночью 17 декабря температура опустится до -4, -2 градусов. Поднимется юго-западный и западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду