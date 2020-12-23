Пробки в Москве достигли 9 баллов

Второй день подряд столичные автомобилисты стоят в девятибалльных пробках. Дело в предновогоднем ажиотаже — на дороги столицы выехало больше машин, чем обычно.

Об этом сообщил сервис «Яндекс.Карты».

Источник фото: «Яндекс.Карты»

Ранее жителей столицы предупреждали, что движение по дорогам вечером будет сильно затруднено.

«Как вы уже заметили, в Москву пришли предновогодние пробки. На дорогах восемь баллов. К вечернему часу пик загрузка вырастет до девяти баллов», — сказано в дневном посте в Telegram-канале дептранса Москвы.

Прогнозы департамента транспорта столицы оправдались — пробки достигли девяти баллов. Ведомство отметило, что последние недели декабря традиционно становятся самыми сложными для владельцев автомобилей. Дело в предновогодней суете — на дороги выезжает больше людей, загруженность растет и поездка занимает больше времени. По данным аналитиков ЦОДД и инновационного центра «Безопасный транспорт», 22 декабря на дорогах находились 3,26 миллиона автомобилей, эта цифра на 3% (+110 тысяч машин) больше прошлогодней.

Кроме того, движение затрудняют мелкие ДТП, временные ограничения, строительные работы, а также погодные условия.

«Самые серьезные затруднения в центре. Сложно на Садовом кольце, из-за ремонта Лужнецкой эстакады заторы на внешней и внутренней сторонах ТТК, а работы на Большом Каменном мосту влияют на трафик на Кремлевской набережной», — сообщал дептранс днем.