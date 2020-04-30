Мошенничество или торговля жизнью? Полиция и ФСБ пресекла попытку сбыть сотни нелегальных аппаратов ИВЛ

Полиция и ФСБ пресекли сделку по продаже нелегальных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Подмосковье. Затем, в ходе обысков, было обнаружено и изъято еще около 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ в Костромской и Свердловской областях. Это не единственные случаи за последнее время, когда правоохранители выявляют нелегальное медицинское оборудование. На прошлой неделе просроченные аппараты ИВЛ появились в больницах Владимира. Подробнее об этом — в материале «360».

Операция

В среду, 29 апреля, полицейские задержали семь человек, торговавших устаревшими аппаратами ИВЛ в Подмосковье, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. Нелегальные аппараты искусственной вентиляции легких «ФАЗА-5» нашли во время проверочной закупки.

Накрыли продавцов на территории завода в Раменском городском округе. В одном из складских помещений, которые сдавались в аренду, правоохранители обнаружили 257 аппаратов ИВЛ.

Во время задержания один из мужчин попытался сбежать. Правоохранители несколько раз потребовали от водителя остановиться, но он не реагировал. В итоге оперативники сначала стреляли в воздух, а затем по колесам машины.

Во время обыска правоохранители нашли в гараже одного из задержанных 29 ИВЛ, которые были подготовлены к реализации.

«Установлено, что злоумышленники предлагали к реализации оборудование, произведенное в 1999–2000 годах. Соответствующие сертификационные и регистрационные документы, а также документы, подтверждающие легальность их происхождения, отсутствовали», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Задержано семь человек. Двоим из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пятерых отправили под домашний арест, сообщает МВД.

В операции принимали участие сотрудники МВД из Московской, Свердловской и Костромской областей, а также представители ФСБ России и Росздравнадзора. Их усилиями было изъято 287 аппаратов «Фаза-5НР» общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей. Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и Московской области проводит экспертизу этого оборудования. Но на этом работа правоохранителей не закончилась.

Обыск

«Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов „Фаза-5НР“. <…> В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких», — сообщается на сайте ведомства.

Сбыт аппаратов ИВЛ осуществлялся на территории города Гжель. По факту произошедшего следственное управление МВД «Раменское» возбудило уголовное дело по статьям 30 и 159 УК (мошенничество).

Инцидент в больнице Владимира

На прошлой неделе, 22 апреля, прокуратура выявила поставку 50 точно таких же аппаратов ИВЛ «Фаза-5НР» в инфекционное отделение городской больницы № 6 Владимира.

Никаких документов на технику в больнице не нашли — срок годности этих аппаратов истек еще 15 лет назад. Более того, это медицинское оборудование морально устарело — для его работы требуется анестетик фторотан, которые не используется в медицине с начала 2000-х годов.

Источник фото: РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

При этом такие устаревшие аппараты стоили реальных денег и обошлись бюджету в шесть миллионов рублей. Администрация Владимирской области заявила, что не поставляла в больницу № 6 Владимира просроченные аппараты искусственной вентиляции легких.

Прокуратура Владимирской области сразу же направила в следственные органы информацию о просроченных аппаратах ИВЛ. Заключением комиссии данное медицинское оборудование для врачебной деятельности признано непригодным, говорится на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

Источник фото: Следственное управление СК РФ по Владимирской области

Депутат Григорий Аникеев поддержал возбуждение уголовного дела по данному факту. Аникеев надеется, что его признают потерпевшим. Ведь именно он пожертвовал деньги на покупку. По его словам, он не снимает с себя ответственности за то, что доверился больнице.

Сейчас по факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий — аппаратов искусственной вентиляции легких по признакам преступления, предусмотренного статьей 238.1 УК РФ»,— говорится на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.