Просроченные на 15 лет аппараты ИВЛ появились в больницах Владимира. Прокуратура заинтересовалась

«В начале апреля 2020 года для нужд лечебных учреждений города Владимира поступили 50 аппаратов ИВЛ „ФАЗА — 5 НР“. Они были переданы в инфекционное отделение городской больницы № 6 города Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Никаких документов на технику в больнице не нашли — срок годности истек еще 15 лет назад. Более того, аппараты морально устарели — ведь для того, чтобы пользоваться ими, требовался анестетик «фторотан». Он также не используется в медицине с начала 2000-х годов, заявили в прокуратуре со ссылкой на Росздравнадзор.

При этом, такие устаревшие аппараты стоили реальных денег и обошлись бюджету в шесть миллионов рублей.

Прокуратура настаивает на возбуждении дела по статье «Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере». Виновникам грозит наказание в виде принудительных работ или тюремный срок до пяти лет.

Ранее Владимир Путин поручил выделить дополнительно 200 миллиардов рублей на поддержку регионов. Эти деньги должны были потратить на решение самых неотложных социальных вопросов и помощь населению.