Власти Владимирской области объяснились за просроченные аппараты ИВЛ

Администрация Владимирской области заявила, что не поставляла в больницу № 6 Владимира просроченные аппараты искусственной вентиляции легких. Власти заметили, что в региональных клиниках используют только работающую технику.

В администрации области уверили, что купленные ими аппараты могут поддерживать состояние пациентов с дыхательной недостаточностью. Об этом сообщило РИА «Новости». Власти добавили, что некоторые ИВЛ владимирские медики получили от благотворителей.

«Но эти аппараты оказались предназначены для других видов помощи, и на вооружение владимирских медиков не приняты», — заметил директор областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев.

Кроме того, департамент здравоохранения региона не покупал аппараты для больницы № 6. После аудита эту технику туда привезли из других медучреждений. В частности, аппараты ИВЛ перенаправили из областной клинической больницы, городской больницы № 4 Владимира, Областного клинического онкологического диспансера.

Ранее стало известно, что прокуратура Владимирской области сообщила в следственные органы о просроченных аппаратах ИВЛ. Их срок годности закончился 15 лет назад. Однако на покупку техники ушли шесть миллионов рублей из регионального бюджета.

По последним данным, во Владимирской области коронавирус подтвердился у 293 человек. Жертвами вируса стали пять больных, еще 11 выздоровели. Всего в России зарегистрировано 57999 случаев заражения.