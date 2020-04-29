Торговцев устаревшими аппаратами ИВЛ накрыли в Подмосковье. Они пытались продать товар на 70 млн рублей

Полицейские задержали семь человек, торговавших устаревшими аппаратами ИВЛ в Подмосковье. Они пытались продать технику на сумму 70 миллионов рублей. Теперь продавцов ждут разбирательства с правоохранителями.

Нелегальные аппараты искусственной вентиляции легких «ФАЗА-5» 1996–2000 годов нашли во время проверочной закупки, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Продавцов накрыли на территории завода в Раменском городском округе. Одно из складских помещений сдавалось в аренду. Именно там нашли 257 аппаратов ИВЛ.

Во время задержания один из мужчин попытался сбежать. Правоохранители несколько раз потребовали от водителя остановиться, но тот не реагировал. В итоге оперативники сначала стреляли в воздух, а затем по колесам машины. Всего полицейские задержали семь человек.

«Лица умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений под видом легальных работоспособных медицинских аппаратов ИВЛ пытались продать неустановленную технику в количестве 100 штук стоимостью 700 тысяч рублей каждая, на общую сумму 70 миллионов рублей», — сообщил источник.

Во время обыска 29 ИВЛ, подготовленных к реализации, нашли в гараже одного из задержанных. Всего у продавцов было 286 аппаратов. Также у злоумышленников забрали мобильные телефоны, видеорегистратор, ноутбук и другие улики. Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве.