Сразу три самолета «заминировали» в России за сутки

Три самолета за сутки «заминировали» в российском небе. Два из них уже благополучно приземлились в месте назначения. Последний ждут в Симферополе.

Сначала стало известно о якобы заложенной бомбе на рейсе «Аэрофлота» Москва — Омск, уточнил «Интерфакс». Об угрозе взрыва в экстренные службы сообщили неизвестные. Командир экипажа решил не разворачивать борт: он продолжил полет до конечной точки маршрута и сел в Омске в 11:00 по московскому времени.

Взрывное устройство сейчас ищут и в лайнере, который по расписанию сел в Сыктывкаре. После вылета из аэропорта Шереметьево его экипаж тоже получил сообщение о бомбе.

Пассажиры, уточнила «Российская газета», борт покинули. Самолет осматривают сотрудники правоохранительных органов.

В Симферополе ждут пассажирский лайнер из Пулково, который тоже «заминировали» анонимы. Письмо с угрозами, рассказало издание «Петербургский дневник», получили в воздушной гавани. Авиакомпания «Россия», которой принадлежит самолет, решила посадить борт в аэропорту назначения.

Источник в авиационных службах рассказал ТАСС, что лайнер совершил посадку. Правоохранительные органы досмотрят пассажиров и их багаж.