Анонимы пригрозили волной минирований в России на Евро-2020

Неизвестные хулиганы разослали в суды Петербурга письма с предупреждением о предстоящей «волне звонков» с сообщениями о минировании во время чемпионата Европы по футболу. Несколько матчей пройдет в Северной столице.

Об этом говорится в тексте письма, которое поступило на электронную почту Василеостровского районного суда. Снимок документа появился в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Источник фото: t.me/SPbGS

«Как заявлялось ранее — крепитесь, люди, скоро лето, начнется Евро-2020, тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит, школота пусть отдохнет, а судьи поработают», — говорится в тексте письма. Обратный e-mail неизвестный хулиган зарегистрировал на «Яндекс.Почте» и назвал свой ящик respekt.vodonaevoi.

Как сообщил РБК, в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга заявили, что угрозы минирования стадионов во время футбольных матчей они получили впервые.

Также в своем послании неизвестный хулиган вновь потребовал у бизнесмена Константина Малофеева вернуть украденные 120 биткоинов. С таким же требованием письма поступали в суды Москвы и Петербурга осенью прошлого года. Тогда в пресс-службе Малофеева опровергли отношение предпринимателя к краже криптовалюты и назвали это попыткой дискредитировать общественную деятельность бизнесмена. Представители Малофеева тогда отправили заявление в ФСБ.