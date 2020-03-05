Сообщения о минированиях самолетов назвали частью гибридной войны против России

Анонимные сообщения о минировании самолетов — это элементы гибридной войны, которая развязана против России. Спрятаться от этого нельзя. Таким мнением с «360» поделился президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

Он пояснил, что сейчас идет подготовка к Олимпийским играм и параллельно этому идет разбирательство по подделке в документа Международного олимпийского комитета, по которому отменили результаты российских спортсменов.

«Выявлено, что произошла откровенная провокация и откровенный подлог. И гибридная война развернулась обратно», — заявил эксперт. По словам Иосифа Линдера, нагнетание истерии — это обычная форма ведения операций в ходе гибридной войны.

При этом он пояснил, что авиационный терроризм — это очень серьезная вещь, на которую не реагировать государство не может. Несмотря на серьезные издержки, проверять нужно каждое такое сообщение.

«Никто не знает, где сообщение фейковое, а где оно превращается в не фейковое», — отметил эксперт.

Он рассказал, что когда авторов анонимных посланий о заложенных бомбах задерживают, то реакция правоохранительных структур бывает очень жесткая и на помилование или смягчение приговора злоумышленникам рассчитывать не приходится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что спецслужбы разыскивают хулиганов, которые рассылают анонимные сообщения о заложенных в самолетах взрывных устройствах. Он пояснил, что рано или поздно их поймают и накажут по закону.

С начала недели в России зафиксировали пять случаев анонимного минирования самолетов. Первые два произошли в минувший вторник, 3 марта. Тогда летящие в Москву воздушные суда из Новосибирска и Владивостока экстренно приземлились в Перми и Хабаровске.

Еще три случая произошли за минувшие сутки. Поступила информация о том, что в самолетах на маршрутах Москва — Омск, Москва — Сыктывкар и Санкт-Петербург — Симферополь заложены взрывные устройства. Но во всех этих случаях самолеты спокойно долетели до пунктов назначения, где их начали проверять.