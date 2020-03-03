В Хабаровске сел самолет «Аэрофлота», который летел из Владивостока в Москву. Лайнер решили посадить на запасном аэродроме из-за сообщения о бомбе на борту, рассказали «360» в пресс-службе хабаровского авиаузла.

Рейс SU1703 приземлился в 15:15, уточнили в аэропорту. Решение вернуть Airbus на землю принял экипаж, когда получил информацию о минировании воздушного судна.

Лайнер встретила аварийно-спасательная команда воздушной гавани. В самолете находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа. Сейчас пассажиров снимают с борта.

Специалисты осмотрят летевших рейсом «Аэрофлота» и само воздушное судно.

В пресс-службе авиакомпании «360» рассказали, что получили анонимную угрозу безопасности полета. В Москву борт отправят после проверки.

По словам источника, на который ссылается «Интерфакс», неизвестный обратился в экстренные службы и заявил о якобы заложенном в самолете взрывном устройстве. Информацию передали командиру корабля, после чего он решил прервать полет и экстренно сесть в Хабаровске.

РИА «Восток-Медиа» опубликовало короткое видео от очевидца. «Все нормально, тут некоторое сообщение о минировании произошло. Стараемся приземлиться», — рассказал спокойно мужчина. На следующих кадрах видно, что самолет уже едет по взлетно-посадочной полосе.

В публикации отмечено, что пока информация о бомбе не подтвердилась.