Причиной инсульта может стать курение. Михаила Зеленского призывали изменить образ жизни еще 10 лет назад

Инсульт Михаила Зеленского мог стать последствием его интенсивной работы и образа жизни. Врачи давно предупреждали телеведущего о рисках и настаивали на радикальной смене режима.

Российский телеведущий Михаил Зеленский скончался 11 января в Доминиканской Республике. Журналист отдыхал на Карибском море вместе с супругой и внезапно почувствовал себя плохо. Зеленского доставили в один из местных госпиталей, однако, несмотря на старания медиков, 46-летний журналист умер.

По предварительным данным, Михаил Зеленский скончался в результате инсульта. Многочисленные друзья и коллеги журналиста выразили соболезнования его родным и близким. Где и когда пройдет прощание с журналистом, пока не уточняется.

Телевидение вместо спорта и медицины

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве, мама работала тренером-хореографом, отец — врачом. Позже семья переехала в Хабаровск, где по окончании школы будущий телеведущий поступил сразу в два вуза: медицинский и институт физической культуры. В последнем Зеленский получил КМС по фигурному катанию, напомнил сайт «Вокруг ТВ».

Во время учебы Зеленский начал работать на «Радио А» и в телешоу «Лабиринт». Постепенно сфера медиа захватила его настолько, что Михаил Зеленский решил отказаться от обеих выбранных ранее профессий. Он уехал в Москву в 1996 году и подал документы в театральные институты имени Бориса Щукина и Михаила Щепкина.

Однако талантливому парню из Хабаровска отказали. Зеленский не стал отчаиваться и поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, записался на курсы телерадиоведущих, а в 1999 году поступил в МГУ имени Михаила Ломоносова на факультет журналистики.

Работа на износ

Уже в 1997 году Зеленского пригласили на телеканал «ТВ Центр» и на «Радио Ностальжи». Спустя два года последовало предложение стать ведущим программы «Вести» на телеканале «Россия». В феврале 2001 года Михаил Зеленский начал вести новую информационную программу «Вести-Москва».

Эту передачу Зеленский вел 10 лет, а в апреле 2011 года представил зрителям новое ток-шоу «Прямой эфир», которое называли главным конкурентом программы «Пусть говорят». В 2013 году он создал авторскую передачу «Вести-Москва с Михаилом Зеленским».

В октябре того же года телеведущий нес факел зимних Олимпийских игр 2014 года. Во время прохождения дистанции Зеленский вел прямой эфир по телефону. Передал символ Олимпиады журналисту самый возрастной факелоносец за всю историю Игр — артист Владимир Зельдин.

Кроме того, Зеленский находил время на участие и в других проектах: в паре с фигуристкой Еленой Грушиной занял второе место в шоу «Танцы на льду», принимал участие в передаче «Форт Боярд». В 2015 году Михаил Зеленский снял документальный фильм «Валаам. Остров спасения». Также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино». Вел на телеканале «Культура» цикл документальных передач «Билет в Большой» и «Новости культуры».

Три жены и две дочери

Первой женой Зеленского стала его одноклассница Ольга Дробина. Однако спустя пять лет телеведущий увлекся своей партнершей по «Танцам на льду» фигуристкой Еленой Грушиной — той самой, с которой занял второе место в шоу.

У Зеленского две дочери: в 2008 году родилась Софья, а в 2012-м — Полина. Однако это не спасло брак, который продлился всего четыре года. После развода телеведущий продолжал общаться с детьми и даже выкладывал у себя в соцсетях видео танцев с дочкой.

Последней супругой шоумена стала психолог Мила Рубинчик, автор YouTube-канала Procrastinator. Девушка ведет тренинги и продает видеокурс «Инструкция по управлению женщиной». Пара поженилась в 2018 году, однако в профиле соцсетей у обоих указано, что они состоят не «в браке», а «в гражданском партнерстве».

Источник фото: facebook.com

Проблемы со здоровьем

В молодости Михаил Зеленский серьезно пострадал. Его сильно избили, и телеведущий оказался в больнице. Коллеги искали для него лекарства по военным госпиталям. Следующий тревожный звонок был в 2011 году: Зеленского пригласили стать гостем телепроекта «Подари себе жизнь».

В шоу герой программы проходит комплексное медобследование и врач сообщает ему, как долго человек проживет, продолжая вести привычный для себя образ жизни. После этого гость восемь недель живет по специальной программе, соблюдая предписанный медиками режим. В конце участника обследуют повторно.

Зеленскому диагностировали повышенный уровень гемоглобина в крови, гастрит, хронический бронхит. Также врачи обратили внимание, что он много курит, а это вызывает дефицит кислорода и повышает риск развития тромбоза. На время съемок журналист бросил курить, перестал питаться фастфудом и начал ездить на велосипеде.

Судя по страницам соцсетей, продолжить здоровый образ жизни и после съемок передачи телеведущий так и не смог. Его аккаунт пестрит снимками, где Зеленский позирует с сигаретой. А вот кадров занятий фитнесом или фотографий из спортзала не видно.

Инсульт после массажа

Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов рассказал «360», что у инсультов есть два вида: геморрагический и ишемический. Причиной первого, кровоизлияния в мозг, могут быть врожденные аневризмы. Это дефекты сосудистой стенки мозговых сосудов, которые до поры ведут себя нейтрально, отзываясь лишь головными болями и мигренями.

«Когда физическая нагрузка резко возрастает, может произойти разрыв аневризмы. Также бывает расслоение сосудистой стенки в результате травмы в области шеи: удара или действий мануального специалиста, который резким движением пытался вправить межпозвонковые диски», — пояснил Рустем Гайфутдинов.

По словам невролога, ишемический инсульт связан с недостаточным поступлением крови к мозгу. Это тоже может быть следствием тромбофилии, наследственной или полученной в качестве последствия стресса организма, например после обезвоживания, а также в результате сердечных заболеваний.

Признаки угрозы инсульта

Рустем Гайфутдинов отметил, что немало способствуют возникновению инсульта и вредные привычки: курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни.

«Такое времяпрепровождение может быть причиной инсульта в довольно молодом возрасте. Из-за сочетания малоподвижного образа жизни, курения, алкоголя плюс еще зачастую и отягощенного наследственной склонностью к гипертонической болезни инсульт может проявиться достаточно рано», — сказал невролог.

Он добавил, что две трети инсультов происходят в бассейне средней мозговой артерии. Она питает ту часть мозга, которая отвечает в том числе и за функцию движения. Признаком нарушения мозгового кровообращения могут быть кратковременные онемения конечностей, лица, нарушение движений: из рук стали выпадать предметы, или человек стал спотыкаться.

«Это наиболее частые признаки угрозы инсульта. В других артериальных бассейнах дефицит кровоснабжения имеет свою клинику. Если это, допустим, задняя мозговая артерия, то там могут быть зрительные нарушения — человек перестанет воспринимать глазом какую-то часть обозримого поля перед собой. При нарушениях в вертебро-базилярном бассейне дает слабость в конечностях, парезы», — рассказал Рустем Гайфутдинов.

Невролог отметил, что окружающие могут заметить инсульт по асимметрии лица человека, нарушению речи, жалобам на слабость и онемение. Если квалифицированная помощь придет в первые несколько часов, то у болезни еще можно отвоевать часть мозга. Однако после инсульта люди чаще всего становятся инвалидами, и очень важно вовремя обратить внимание на свое здоровье.