Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского

По предварительной информации, телеведущий Михаил Зеленский умер от инсульта. Ранее стало известно, что 46-летний журналист скончался во время отпуска в Доминикане.

Причину смерти Зеленского озвучил Ura.Ru в Telegram. В Доминикане он отдыхал с супругой. Журналиста привезли в больницу в тяжелом состоянии, где он и умер.

Соболезнования родным и близким Михаила Зеленского выразили его коллеги и друзья в социальных сетях.

О смерти журналиста и телеведущего ранее сообщил замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.