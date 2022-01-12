12 января 2022, 01:02
Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
Журналист Михаил Зеленский умер от инсульта
По предварительной информации, телеведущий Михаил Зеленский умер от инсульта. Ранее стало известно, что 46-летний журналист скончался во время отпуска в Доминикане.
Причину смерти Зеленского озвучил Ura.Ru в Telegram. В Доминикане он отдыхал с супругой. Журналиста привезли в больницу в тяжелом состоянии, где он и умер.
Соболезнования родным и близким Михаила Зеленского выразили его коллеги и друзья в социальных сетях.
О смерти журналиста и телеведущего ранее сообщил замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.