Коллеги ужаснулись скоропостижной смерти Зеленского в Доминикане

Коллеги Михаила Зеленского принесли соболезнования родным и близким погибшего ведущего. Всех их поразила его скоропостижная смерть в Доминикане.

«Жуткие вести из Доминиканы. На отдыхе скоропостижно скончался Михаил Зеленский, первый ведущий шоу „Прямой эфир“ и многолетний программы „Вести-Москва“. Всего 46», — написал Борисов в Stories в Instagram.

В своем Twitter ведущий Первого канала добавил, что Зеленский был настоящим профессионалом своего дела и очень светлым человеком.

Новость о смерти бывшего ведущего «Прямого эфира» поразила и других его коллег.

Комментатор Дмитрий Губерниев написал в своем Telegram-канале, что проработал с Зеленским вместе более 20 лет.

«Господи, Миша Зеленский умер…. Больше 20-ти лет вместе работали, дружили…. Боже мой, горе… Парню всего 46 было…», — сказал Губерниев.

Радиоведущая Алла Довлатова оказалась в шоке и сначала не поверила новость о кончине коллеги.

«Я в шоке! Я в ужасе! Что произошло???? Миша! Дорогой! Я увидела страшную новость! Я очень надеюсь, что это неправда! Я не верю!!!» — заявила она на своей странице в Instagram.

О смерти Михаила Зеленского стало известно ночью 12 января. По официальным данным он скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане. Ему внезапно стало плохо, его отвезли в больницу, но не смогли спасти. Предварительной причиной смерти СМИ назвали инсульт.