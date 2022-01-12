Умер телеведущий Михаил Зеленский

Умер журналист и ведущий «Прямого эфира» Михаил Зеленский. Ему было 46 лет. Причины смерти пока не известны.

О смерти коллеги написал в Facebook замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — сказал он, не приводя никаких подробностей.

По данным StarHit, Зеленский умер в Доминикане. Журналист находился на отдыхе и попал в местную клинику. Врачи не смогли его спасти. Однако что именно с ним произошло, еще не ясно.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве. Работал на телеканале «Россия 1», вел программу «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последние годы жизни журналист курировал несколько передач на канале «Культура». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».