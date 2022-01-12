Вдова Зеленского удалила Instagram после его смерти

Вдова телеведущего Михаила Зеленского, психолог Мила Рубинчик, после смерти мужа удалила все публикации на своей странице в Instagram и никак не комментирует произошедшее. Раньше она регулярно обновлял контент.

Зеленский и Рубинчик поженились в 2018 году. Это была третья свадьба телеведущего. Мила является автором популярного YouTube-канала «Прокрастинатор», сообщает kp.ru. Там она помогает людям обрести цели в жизни и вопролить мечты в реальность. Также она продает в иннтернете видеокурс «Инструкция по управлению женщиной».

О смерти журналиста и телеведущего Михаила Зеленского стало известно в ночь на 12 января. Об этом сообщил замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Зеленский умер во время отдыха в Доминикане. По предварительным данным, у телеведщего случился инсульт и местные медики не смогли спасти ему жизнь. Ему было 46 лет.

В посольстве РФ в Венесуэле, которое также представляет страну в Гаити и Доминиканке, подтвердили сведения о смерти на территории последней российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве. Работал на телеканале «Россия 1», вел программу «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последние годы жизни журналист курировал несколько передач на канале «Культура». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».