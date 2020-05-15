Ровно 85 лет назад в столичную подземку спустился первый пассажир. Тогда метро насчитывало всего 13 станций, которых теперь 275. За годы работы метрополитен не только превратился в витиеватую сеть, но и оброс множеством легенд. «360» собрал самые популярные байки о московской подземке.

1935-2020

Идея построить подземные тоннели под землей для передвижения появилась задолго до открытия московского метро. Есть даже легенда, что сама императрица Екатерина II проезжала в карете по подземному ходу. О строительстве таких тоннелей говорили в разные годы и столетия, но проект разработали только в 1900 году. Спустя 35 лет 15 мая открылась столичная подземка.

Первым официальным пассажиром метро стал Герой труда Петр Латышев. В те времена он работал на заводе «Красный пролетарий». В день открытия метро он купил первый билет в кассе на станции «Сокольники». Тогда эта станция была конечной, а вся подземка состояла из одной «красной» ветки. Линия тянулась от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением на «Смоленскую».

Источник фото: metro.ru

Метро все годы активно строилось. Даже во время Великой Отечественной войны работы не прекращались. Тогда проложили более 13 километров линий и запустили семь станций. Метро расстраивается до сих пор. Если в самом начале было всего 13 станций, то теперь сеть разрослась до 275 станций на 15 линиях, включая МЦК и монорельс.

Тайна «Метро-2»

Всевозможными мифами обросли многие места столицы, но самые таинственные связаны с московским метро. Самая главная загадка, пожалуй, — существует ли «Метро-2»? Над этим вопросом многие ломают голову до сих пор, пытаясь найти подтверждения.

Слухи о «Метро-2» или «Д-6» ходят очень давно, но до сих пор не известно точное расположение закрытых станций. Первыми о секретном метро заговорили в Минобороны США. В 1991 году вышел доклад о линиях подземки, используемых властями. В документе даже опубликовали примерную карту с пунктирным обозначением веток.

Источник фото: Military forces in transition. DOD. 1991

Затем существование «Метро-2» подтвердили уже российские политические деятели. Так, в начале 1990-х министр печати и информации Михаил Полторанин заявил, что в Москве построены ветки, уходящие в Подмосковье. Они предназначались для эвакуации высокопоставленных чиновников в случае ядерного удара.

«Это и разветвленная сеть тоннелей, и запасной командный пункт на случай войны, откуда можно командовать ядерными силами страны», — пояснял он.

Потом о секретных станциях упоминали еще не раз, но никто не называл конкретных координат «Д-6». Сейчас этой темой активно занимаются сталкеры и диггеры. Они утверждают, что есть три линии закрытого метро. Первая ветка якобы идет к подмосковному поселку Заря — бывшему военному городку штаба Главного командования ПВО. Другая построена на юге столицы, а последняя начинается в районе Кремля и заканчивается рядом с Внуковом. Есть ли действительно «Метро-2», остается только догадываться.

Станции-призраки

Когда едешь в вагоне метро, иногда можно увидеть недостроенные промежуточные станции. Раньше о них было мало что известно, поэтому их стали называть призраками. Чтобы меньше воздействовать на конструкции, машинисты всегда сбавляют скорость, проезжая станции-призраки медленнее.

Например, таким таинственным местом в метро считается техническая платформа «Троице-Лыково». Она находится на перегоне между станциями «Крылатское» и «Строгино». Сначала ее планировали сделать пассажирской, но сейчас она используется только в качестве служебной.

Техническая платформа «Троице-Лыково». Источник фото: wikipedia.org

Еще станцией-призраком был нынешний «Спартак». Несколько десятков лет она простояла закрытой под проектным названием «Волоколамская». Только в 2013-м ее начали достраивать и через год запустили.

Крысы-мутанты

Байка о гигантских крысах-мутантах давно перекочевала из метро на страницы книг и фильмы. Тем не менее действительно ходят легенды, что в подземке живут огромные крысы размером с собаку. Они якобы могут перегрызать кабели и нападают на обходчиков путей. Кто-то и вовсе говорит, что такие крысы появились из-за радиации.

Но сами сотрудники метро не раз опровергали эти слухи. В метро очень сыро и нечего есть, поэтому из живности там можно встретить только маленьких мышей. Но даже они попадаются на глаза крайне редко. Если говорить о крысах, то в том же метро Нью-Йорка их в разы больше, чем в Московском метрополитене.

Черный машинист

Есть такая история, что в 1980-х один из составов сошел с рельсов метро и загорелся. Все это произошло на Калужско-Рижской линии. Машинист смог вытащить всех пассажиров, но сам сильно обгорел, после чего скончался. В аварии обвинили именно машиниста, который теперь появляется по ночам в тоннелях подземки или вагонах поездов. Некоторые говорят, что действительно видели призрак черного машиниста. Но все городские легенды развеял начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

«Я не верю в мистику, я инженер. Могу сказать одно: призраков и необычных животных в метро нет. И то, что оно работает как часы, то, что у нас лучшее метро в мире, — это вовсе не волшебство, а ежедневный труд каждого сотрудника метро и коллег из транспортного комплекса и правительства Москвы», — заключил он.