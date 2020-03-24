    24 марта 2020, 04:38

    Появился первый кадр игры S.T.A.L.K.E.R. 2

    Кирилл Фролов

    Украинская студия GSC Game World показала первый скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Так разработчики отметили годовщину выхода первой игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Она появилась 13 лет назад для ПК.
    Появился первый кадр игры S.T.A.L.K.E.R. 2

    «Миллионы игроков отправились в зону отчуждения. Преодолевая опасности, вы охотились за артефактами, отбивались от монстров и вступали в группировки… Вы изменились, став настоящими сталкерами», — заявили создатели шутера.

    Скриншот игры они назвали «важным, но не единственным» подарком для геймеров в 2020 году.

    Также разработчики обратили внимание на ограничения, которые вводятся по всему миру из-за распространения коронавируса. Из-за них многие поклонники игры «вынуждены находиться дома».

    S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировали еще весной 2018 года.

    Действие первой игры происходит в чернобыльской зоне отчуждения. Некоторые образы авторы позаимствовали из повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Игра подстегнула интерес к Чернобыльской АЭС и туризму в зону отчуждения.