Появился первый кадр игры S.T.A.L.K.E.R. 2

«Миллионы игроков отправились в зону отчуждения. Преодолевая опасности, вы охотились за артефактами, отбивались от монстров и вступали в группировки… Вы изменились, став настоящими сталкерами», — заявили создатели шутера.

Скриншот игры они назвали «важным, но не единственным» подарком для геймеров в 2020 году.

Также разработчики обратили внимание на ограничения, которые вводятся по всему миру из-за распространения коронавируса. Из-за них многие поклонники игры «вынуждены находиться дома».

S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировали еще весной 2018 года.

Действие первой игры происходит в чернобыльской зоне отчуждения. Некоторые образы авторы позаимствовали из повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Игра подстегнула интерес к Чернобыльской АЭС и туризму в зону отчуждения.