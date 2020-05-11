Путин поручил распространять репринт «Правды» от 10 мая 1945 года

Президенту Владимиру Путину предложили распространять репринт номера газеты «Правда» от 10 мая 1945 года. Он поддержал инициативу и сделал поручение о выпуске издания.

Путин 18 марта провел встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя. Тогда одна из участниц предложила распространить в России издание «Правды», где говорилось о победе СССР в Великой Отечественной войне. Президент одобрил идею, а позже дал поручение о ее реализации.

«Рекомендовать Общественной палате РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить <…> бесплатное распространение (в том числе среди ветеранских организаций) репринтного издания номера газеты „Правда“ от 10 мая 1945 года», — сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Ответственными Путин назначил секретаря ОП РФ Лидию Михееву и глав регионов. Они должны выполнить поручение до 1 октября 2020-го. Распространение изданий будет проходить в рамках 75-й годовщины Победы и проведения Года памяти и славы.

Кроме того, лидер страны поручил правительству Севастополя выявить в городе объекты, связанные с военными событиями. Должна быть проведена экспертиза, после которой их примут на государственную охрану как объекты культурного наследия.

В этом году празднование Победы прошло 9 мая в нетрадиционном формате. Парад и другие мероприятия перенесли из-за ситуации с коронавирусом. В торжественный день для россиян устроили салют и полет авиации.