Машинист поезда в США принял госпиталь за вражеский корабль и пошел на таран

Он был уверен, что совершает героический поступок, а «вражеское» судно планирует захват страны. В итоге поезд остановился в нескольких сотнях метров от госпиталя. Никто не пострадал, в том числе и сам машинист.

Правоохранителям он заявил, что это был вовсе не госпиталь — там разрабатывались какие-то секретные планы: либо по захвату страны, либо по распространению коронавируса.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, «спасителю» Америки грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что медики из США в условиях жесткого дефицита специальных медицинских масок вынуждены использовать подручные средства. Некоторые из докторов ходят в хэллоуинских масках. Врачи также используют горнолыжные маски. А еще заматывают лицо пленкой. Однако такой защиты, естественно, недостаточно, так как специалисты постоянно контактируют с зараженными людьми.