Пентагон озвучил свою версию Второй мировой войны

Соединенные Штаты и их союзники отмечают победу на Германией традиционно 8 мая. Мультимедийная презентация Минобороны США получила название «День победы в Европе: время празднования, осмысления». Авторы объяснили, что в этот день (V-E Day) «вооруженные силы Германии без всяких условий сдались союзникам, включая США».

«Война бушевала уже почти пять лет, когда 6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии. Вторжение ознаменовало начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии. Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мертв», — рассказали в Пентагоне.

По мнению США, именно их вклад в победу над нацизмом был самым внушительным. Также в презентации указано, что документ о капитуляции немецких войск подписал генерал-полковник Альфред Йодль 7 мая во Франции. Но 8 мая «по настоянию советского премьера Иосифа Сталина» прошла еще одна церемония подписания капитуляции с участием немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля.

Американцы рассказали и свою версию начала войны. По их словам, конфликт начался в 1939 году после того, как СССР и Германия вторглись в Польшу. Хотя на самом деле все началось 1 сентября 1939 года со вторжения немецких войск на территорию этой страны. После этого Франция и Великобритания 3 сентября объявили войну Германии.

Советские войска вошли в Польшу только 17 сентября. При этом Советский Союз не был в состоянии войны ни с одним из государств. Официально участие СССР в войне началось 22 июня 1941 года после наступления Германии. США начали участвовать в войне 7 декабря 1941 года после нападения на них Японии.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западные страны принижают значение СССР во Второй мировой войне.