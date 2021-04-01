Место «встречки» изменить нельзя. Аварию с Эдвардом Билом на Садовом Кольце сравнили с ДТП Ефремова

Блогер Эдвард Бил стал участником крупной аварии на западном участке Садового кольца. По предварительным данным, за рулем Audi он выехал на встречную полосу. Его маневр привел к столкновению еще четырех автомобилей. В результате пострадала водитель Volkswagen. Женщину доставили в реанимацию. В этой аварии много схожего с ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.

Проклятое место

Столкновение автомобилей, спровоцированное выездом на встречку Audi, которым предположительно управлял Эдвард Бил, произошло около отеля Lotte Plaza на Новинском бульваре.

Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника вылетел на встречку на Смоленской площади. Это практически тот же участок Садового кольца. Оба происшествия попали в объектив одной камеры наблюдения.

Вот как выглядела авария с участием Ефремова.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как внедорожник пересекает две сплошные и врезается в другой автомобиль.

На этом видео можно увидеть, как на встречную полосу выехала синяя Audi, за рулем которой мог находиться Эдвард Бил. Запись опубликовал Департамент транспорта Москвы, опровергая сообщения о том, что водителя подрезали.

На этих кадрах видно, что иномарка проехала дальше внедорожника Ефремова и начала сворачивать на встречную полосу спустя несколько десятков метров.

Оба автомобиля, ставшие виновниками аварии, в лобовую столкнулись с другими машинами. Пострадавших госпитализировали в реанимацию. В случае Ефремова, водитель Дмитрий Захаров скончался на следующий день.

В аварии с участием Эдварда Била пострадавшую женщину, которая управляла Volkswagen, прооперировали. Ее супруг заявил, что врачи оценили ее состояние, как тяжелое.

Еще одно сходство между двумя ДТП заключается в том, что и блогер, и актер накопили неоплаченные штрафы.

Михаил Ефремов за полтора года не оплатил 50 взысканий. Но в его случае, он ездил за рулем собственной машины. Спровоцировавшая аварию Audi, по версии МВД, не принадлежит блогеру. Но по данным Дептранса Москвы, только за этот год на иномарку выписали 566 штрафов. Все за превышение скорости.

Издание Baza утверждает, что иномарка Бил купил себе на день рождения. Номера у машины поддельные. С учета ее снял бывший владелец, а блогер оставил все как есть, чтобы не оплачивать штрафы.

Последним сходством аварий Ефремова и Била стало появление адвоката Александра Добровинского, который заявил о желании помочь пострадавшим в аварии. Он подчеркнул, что водителя Audi нужно наказать так же, как артиста.

«В том случае, если потерпевшая или ее представители обратятся ко мне, чтобы я представлял их интересы, то я уже проконсультировался с командой, с которой работал на деле Ефремова. Все дали свое согласие», — заявил он.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что к нему пока не обратилась ни одна сторона. Он отметил, что в отличие от коллеги не рекламирует свои услуги. Пашаев подчеркнул, что этот участок Садового кольца, где произошли обе аварии, уже давно пользуется дурной славой.

«Когда в прошлый раз я общался со следователем, то он говорил, что на этом месте очень часто бывают аварии. Проклятое место», — подчеркнул он.

Главное отличие в авариях с участием Ефремова и Била заключается в том, что актер находился за рулем машины в состоянии опьянения. Он не справился с управлением и отправил внедорожник на встречную полосу. Чем руководствовался Audi пока не понятно. СМИ сообщили, что проведенная экспертиза показала, что Эдвард Бил управлял автомобилем трезвый.

Уголовное дело

Московский главк МВД сообщил, что начал проверку по факту аварии. Возбуждено уголовное дело. Водителя Audi задержали.

Блогера Эдварда Била и других участников аварии доставили в УВД по Центральному административному округу Москвы. Там они пишут заявления.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов отправил в столичному прокурору письмо с просьбой взять расследование аварии под личный контроль. Он отметил, что нужно провести проверку умышленно ли владелец Audi использовал поддельные номера, чтобы уходить от ответственности.

В Департаменте транспорта Москвы пообещали, что предоставят все видео и фотоматериалы, где фигурирует эта иномарка. Также в ведомстве подчеркнули, что намерены добиваться уголовного дела в отношении виновника аварии.

За смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова отправили в колонию на 7,5 лет. По оценке автоэксперта Дмитрия Славнова, виновнику аварии а Новинском бульваре светит два года лишения свободы, если у пострадавшей будут тяжкие телесные повреждения. При смертельном исходе — пять лет.