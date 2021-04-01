СМИ: в момент аварии Эдвард Бил был трезв

В крови блогера Эдварда Била не обнаружили алкоголя. Он, предположительно, устроил массовое ДТП на Садовом кольце, в результате чего сильно пострадала женщина-водитель.

В момент аварии Эдвард Бил не был пьян, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У блогера взяли анализы, но они не показали, что в крови Била был алкоголь.

Авария на Садовом кольце произошла 1 апреля около полудня. Водитель автомобиля Audi RS6, предположительно, Эдвард Бил, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя машинами. В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина, и теперь врачи говорят ее мужу, что состояние здоровье у нее «очень плохое». При этом Audi самому Билу не принадлежала. Она вообще не была зарегистрирована в ГИБДД, так как ее в январе 2021 года снял с учета предыдущий владелец.

Это не первая авария с участием знаменитого блогера. В январе 2019 год он за рулем Jaguar разбил Mercedes на Кутузовском проспекте. В свое оправдание Бил говорил, что ему «рано думать о таких тачках», потому что она оказалась слишком мощной для него.