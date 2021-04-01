Адвокат Эльман Пашаев назвал западный участок Садового кольца, где произошло массовое ДТП с участием блогера Эдварда Била, проклятым местом. В разговоре с «360» он отметил, что сейчас первым делом необходимо понять, в каком состоянии находится пострадавшая женщина, и определить состояние водителя, устроившего аварию.

«Проклятый участок. Я когда общался тогда (после ДТП с Михаилом Ефремовым — прим. ред.) со следователем, там очень часто бывают ДТП. Но единственное — СМИ всегда реагируют на известных лиц, публичных лиц, поэтому мало освещаются [аварии]. А на самом деле там очень часто бывают [ДТП]. Проклятое место, говорят», — поделился Пашаев.

По словам адвоката, прежде всего сейчас надо определить тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавшей и понять, был ли виновник аварии трезв или пьян. Пашаев отметил, что будет готов помочь пострадавшей стороне, если к нему обратятся.

«Я не думаю, что его посадят. Дай Бог, чтобы она (пострадавшая — прим. ред.) выжила все-таки», — добавил собеседник.

1 апреля на Новинском бульваре произошла массовая авария. Блогер Эдвард Билл за рулем Audi вылетел на встречку. Столкнулись пять машин. В ДТП серьезно пострадала женщина. Медики сейчас борются за ее жизнь.