Мэр Владивостока уволился после публичной критики. При нем обледенел остров и появились «надгробные» скамьи

Мэр Владивостока Олег Гуменюк ушел в отставку. Его раскритиковал губернатор Приморского края, а полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посоветовал сложить полномочия. «360» рассказывает, чем запомнился мэр Владивостока за двухлетний период работы.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк добровольно ушел в отставку после двух лет работы. Об этом он сообщил у себя в Instagram-аккаунте. Гуменюк рассказал, что за последние два года администрация Владивостока воплотила в жизнь много проектов, особенно в сфере строительства и благоустройства. Мэр уверен, что результат работы за эти годы поможет дальнейшему развитию города.

Гуменюк решил уйти в отставку после того, как его публично раскритиковал губернатор Приморского края Олег Кожемяко и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Представитель президента 18 мая в ходе рабочей поездки осматривал объекты инфраструктуры города, в частности здания для ВЭФ-2021. После этого он указал главе региона, что город — столица всего Дальневосточного федерального округа, но развивается недостаточно быстро.

Олег Кожемяко заявил, что работа Гуменюка не устроила ни жителей, ни краевую власть. По его мнению, на развитие региона даются большие деньги, но изменения неощутимы.

«Вы видели, что центр города — практически ничего не изменилось. Поэтому я считаю, что работа мэра не удовлетворяет нас, краевую власть. Вы обращали внимание на его работу. Если дальше так продолжать, то толку не будет», — заявил глава региона.

Трутнев посоветовал Олегу Гуменюку написать заявление об отставке.

«Я думаю, что он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему», — заявил полпред президента.

Ранее губернатор Олег Кожемяко уже критиковал мэра. В марте этого года он заявлял, что устранение последствий ледяного дождя затянулось, а проблем во Владивостоке много. Среди них были свалки мусора и плохие дороги.

В середине апреля губернатор Приморского края также отметил плохую работу на объектах, которые строили в рамках нацпроектов.

Подорожание проезда в автобусе

При Гуменюке значительно повысилась стоимость проезда в автобусах Владивостока. Раньше он стоил 23 рубля, но потом вырос до 28. При этом оснащение автопарка не изменилось — салоны автобусов были все такими же грязными.

Не удавалось внедрить до конца безналичную систему оплаты. И хотя на некоторых маршрутах она уже была, жители отмечали, что водители ей зачастую не пользуются.

Все это возмущало горожан, некоторые даже призывали не платить в автобусах, в которых нет терминала или грязно.

Долгострои

Последние два года запомнились как период долгостроев во Владивостоке. С 2019 года в городе запланировали построить пять детских садов, но, как оказалось, возвели и открыли из них только один. А для других сроки открытия постоянно переносились.

Местные СМИ также отметили, что до сих пор не сделали лифты для маломобильных пешеходов.

Обледеневший остров

В ноябре прошлого года остров Русский, прилегающий к материковой части Владивостока, оказался отрезанным от мира. Сначала на город обрушился сильный дождь, оборвавший линии электропередачи. Из-за наледи пришлось закрыть мост на остров Русский: ездить по нему было опасно. После этого начали очищать ванты моста ото льда. Несколько дней жители острова могли попасть на материк только на пароме.

Целую неделю вели восстановительные работы, но ситуация не изменилась. В итоге губернатор Приморского края отстранил главу острова Ирину Пан от работы и поручил Гуменюку проследить за привлечением чиновницы к ответственности.

Надгробные лавочки

В сентябре прошлого года в центре Владивостока установили вазоны, урны и скамейки из гранита, напоминающие своим дизайном атрибуты кладбища.

Местные жители не остались в стороне и принесли к вазонам траурные венки с надписями «Эстетика и вкус. Помним, скорбим». На самих лавочках они положили две гвоздики и таблички, напоминающие надгробные плиты.

В итоге похоронные лавочки убрали из-за жалоб, а администрация города после критики создала архитектурный комитет и общественный совет по благоустройству. Заместителя мэра после этого случая понизили в должности.