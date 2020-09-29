Жители Владивостока устроили похороны эстетики и вкуса у гранитных лавочек

Во Владивостоке установили десять вазонов, пять урн и десять скамеек из гранита. Местные жители вкус администрации города не оценили. Граждане посчитали, что изделия больше похожи на атрибутику кладбища, и завершили композицию венками.

Как сообщает местный сайт VL.ru, такое благоустройство началось больше года назад. Оно обошлось городскому бюджету в 10,8 миллиона рублей.

К пустующим вазонам жители принесли три траурных венка с ленточками: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда». На лавочку жители положили две гвоздики и таблички, которые обычно делают на надгробных плитах: «Эстетика и вкус (1860 — 2020)» и «Здравый смысл (1860 — 2020)».

Нам хотелось бы гордиться своим городом, но нам приходится испытывать острое, постоянное чувство стыда один из организаторов церемонии.

Власти Владивостока уже отреагировали на мероприятие жителей — там отметили, что менять лавочки пока не планируют, пишет РИА «Новости».