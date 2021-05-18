Полпред президента в ДФО Трутнев посоветовал мэру Владивостока уйти в отставку добровольно

Вице-премьер и полпред президента РФ в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев по итогам рабочей поездки по Владивостоку заявил, что мэра города Олег Гуменюк должен написать заявление об увольнении. Надо начинать искать нового человека на эту должность.

Юрий Трутнев 18 мая осматривает объекты городской инфраструктуры Владивостока. В частности, фасады зданий по маршруту движения гостей и участников ВЭФ 2021. Полпред осмотрел здания в городе, посетил детский технопарк «Кванториум». После у него прошла беседа с губернатором Олегом Кожемяко.

Глава региона заявил, что результаты работы мэра города не нравятся ни жителям, ни краевой власти. По словам Кожемяко, значительные деньги, которые приходят из федерального центра, даются на развитие Владивостока. Однако качественных изменений невидно. Да, идет работа по асфальтированию и по площадкам, но значимых результатов нет.

«Вы видели, что центр города — практически ничего не изменилось. Поэтому я считаю, что работа мэра не удовлетворяет нас, краевую власть. Вы обращали внимание на его работу. Если дальше так продолжать, то толку не будет», — сказал Кожемяко.

Трутнев согласился с ним. Он напомнил, что они с губернатором уже обсуждали эту тему. Изначально было желание не торопиться с выводами и решениями, но поскольку ситуация не изменилась, надо действовать.

«Я думаю, что он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему», — сказал Трутнев.

Олег Гуменюк стал мэром Владивостока 5 апреля 2019 года. Тогда депутаты гордумы выбрали его большинством голосов.