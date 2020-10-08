«Кладбищенские» лавочки во Владивостоке демонтировали

Из центра Владивостока убрали кладбищенскую атрибутику. Гранитные скамейки демонтировали после жалоб жителей города.

Лавочки, сообщило РИА «Новости», с центральной городской площади вывезли. В мэрии уточнили, что теперь они хранятся на закрытой территории.

Что будет с гранитными конструкциями дальше, определят чиновники вместе с горожанами и профессиональным сообществом.

Речь идет о лавках, урнах и вазонах из гранита, которые появились в прошлом месяце во Владивостоке. Из-за установленных в городе предметов ландшафта разгорелся настоящий скандал. Люди выразили свое отношение к происходящему, оставив на атрибутике венки и ленточки с говорящими фразами.

После шквала критики администрация Владивостока решила создать в городе архитектурный комитет и общественный совет по благоустройству. Мэр города Олег Гуменюк подчеркнул, что новые лавочки должны быть более функциональными.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал наказать ответственных за установку «кладбищенских» скамеек. После произошедшего заместителя мэра города перевели на нижестоящую должность.