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    23 марта 2021, 22:00

    Мемы и твиты продают за баснословные деньги. Такова суть криптоаукционов

    Татьяна Струкова

    Мода на «цифровое искусство» активно распространяется по всему миру. За бешеные деньги люди готовы покупать самые странные виртуальные объекты, например, первый в истории твит или фотографию проекции картины. «360» собрал самые интересные лоты с криптоаукционов.

    Мемы и твиты продают за баснословные деньги. Такова суть криптоаукционов

    Пост в Twitter

    Один из основателей Twitter Джек Дорси продал на платформе Valuables свой первый пост в соцсети от 21 марта 2006 года. Он выставил невзаимозаменяемый токен (NFT, nonfungible token), привязанный к своему твиту на криптоаукционе. Лот ушел с молотка более чем за 2,9 миллиона долларов.

    Покупатель, глава малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, получил от Дорси уникальный сертификат с правом владения публикацией. Из самой социальной сети пост удален не был. Вырученные с продажи деньги сооснователь Twitter обещал направить в благотворительный фонд GiveDirectly, которая помогает нуждающимся семьям в Руанде, Кении и Уганде.

    Обложка Time

    Журнал Time решил не отставать от тренда и выпустил невзаимозаменяемый токен для цифровой версии своих обложек. Редакция взяла за основу обложку от 8 апреля 1966 года, на которой красными буквами на черном фоне задавался вопрос «Бог мертв?» (Is God Dead?), на второй, которая повторяет обложку от 3 апреля 2017 года, первого года президентства Дональда Трампа, стоит вопрос «Мертва ли правда?».

    Третья обложка, которую продают в виден невзаимозаменяемого токена ставит вопрос «Мертв ли фиат?». Фиат — это валюта, не подкрепленная каким-либо ценным товаром, например, золотом, основные мировые валюты сегодня (доллар, рубль, евро) являются фиатными, то есть их стоимость обеспечивается не материальным подкреплением, а репутацией того государства, которое ее выпускает.

    Обложки доступны на криптобирже SuperRare как по отдельности, так и вместе. Аукцион продлится до 24 марта. На момент публикации самой дорогой из трех NTF обложек стала «Мертв ли фиат?», за нее предложили 27,5 эфириума — это более 3,5 миллиона рублей.

    Мемы и картинки

    В конце февраля на виртуальном аукционе продали классический мем Nyan Cat — за 590 тысяч долларов (почти 45 миллионов рублей). Гифка осталась доступна для всех пользователей Сети, а покупатель просто получил эксклюзивные права на нее.

    Владелец работы знаменитого анонимного художника Бэнкси Morons (White), в которой автор высмеивал аукционы, где люди тратят баснословные деньги на сомнительные произведения, в прямом эфире сжег картину. Позднее он продал невзаимозаменяемый токен, к которому была привязана цифровая копия работы, во много раз дороже.

    Фото проекции

    Не отстают от мировых трендов и российские художники. Покрас Лампас продал фотографию проекции своей работы на Чиркейскую ГЭС за 29 тысяч долларов. Изначально картина была написана на холсте, затем художник оцифровал ее и спроецировал на строение.

    После этого свою лепту в мир криптоискусства внесла петербургская кондитерская «Буше», которая выставила на аукцион гифку «криптобулки» — изображение популярного у покупателей вензеля с малиной, а ресторан PizzaHut выпустил собственную восьмибитную пиццу.

    Технология невзаимозаменяемых токенов — порождение XXI века, где все уходит в виртуальный мир. Теперь предметы искусства могут быть не только в галереях, но и в Сети. С помощью невзаимозаменяемых токенов создатель может продать права на виртуальные произведения коллекционерам: к работе привязывается уникальное звено блокчейна (цепочки блоков хранения данных).

    После того, как покупатель оплачивает такой токен, к нему переходят права на работу. Причем объект продажи могут не изымать из открытого доступа — он будет продолжать «висеть» в интернете, как «Мона Лиза» продолжает висеть в Лувре, но право распоряжаться оригиналом будет только у владельца токена.