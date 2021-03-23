Мемы и твиты продают за баснословные деньги. Такова суть криптоаукционов

Мода на «цифровое искусство» активно распространяется по всему миру. За бешеные деньги люди готовы покупать самые странные виртуальные объекты, например, первый в истории твит или фотографию проекции картины. «360» собрал самые интересные лоты с криптоаукционов.

Пост в Twitter

Один из основателей Twitter Джек Дорси продал на платформе Valuables свой первый пост в соцсети от 21 марта 2006 года. Он выставил невзаимозаменяемый токен (NFT, nonfungible token), привязанный к своему твиту на криптоаукционе. Лот ушел с молотка более чем за 2,9 миллиона долларов.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Покупатель, глава малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, получил от Дорси уникальный сертификат с правом владения публикацией. Из самой социальной сети пост удален не был. Вырученные с продажи деньги сооснователь Twitter обещал направить в благотворительный фонд GiveDirectly, которая помогает нуждающимся семьям в Руанде, Кении и Уганде.

Обложка Time

Журнал Time решил не отставать от тренда и выпустил невзаимозаменяемый токен для цифровой версии своих обложек. Редакция взяла за основу обложку от 8 апреля 1966 года, на которой красными буквами на черном фоне задавался вопрос «Бог мертв?» (Is God Dead?), на второй, которая повторяет обложку от 3 апреля 2017 года, первого года президентства Дональда Трампа, стоит вопрос «Мертва ли правда?».

Третья обложка, которую продают в виден невзаимозаменяемого токена ставит вопрос «Мертв ли фиат?». Фиат — это валюта, не подкрепленная каким-либо ценным товаром, например, золотом, основные мировые валюты сегодня (доллар, рубль, евро) являются фиатными, то есть их стоимость обеспечивается не материальным подкреплением, а репутацией того государства, которое ее выпускает.

Обложки доступны на криптобирже SuperRare как по отдельности, так и вместе. Аукцион продлится до 24 марта. На момент публикации самой дорогой из трех NTF обложек стала «Мертв ли фиат?», за нее предложили 27,5 эфириума — это более 3,5 миллиона рублей.

Мемы и картинки

В конце февраля на виртуальном аукционе продали классический мем Nyan Cat — за 590 тысяч долларов (почти 45 миллионов рублей). Гифка осталась доступна для всех пользователей Сети, а покупатель просто получил эксклюзивные права на нее.

Владелец работы знаменитого анонимного художника Бэнкси Morons (White), в которой автор высмеивал аукционы, где люди тратят баснословные деньги на сомнительные произведения, в прямом эфире сжег картину. Позднее он продал невзаимозаменяемый токен, к которому была привязана цифровая копия работы, во много раз дороже.

Фото проекции

Не отстают от мировых трендов и российские художники. Покрас Лампас продал фотографию проекции своей работы на Чиркейскую ГЭС за 29 тысяч долларов. Изначально картина была написана на холсте, затем художник оцифровал ее и спроецировал на строение.

После этого свою лепту в мир криптоискусства внесла петербургская кондитерская «Буше», которая выставила на аукцион гифку «криптобулки» — изображение популярного у покупателей вензеля с малиной, а ресторан PizzaHut выпустил собственную восьмибитную пиццу.

Технология невзаимозаменяемых токенов — порождение XXI века, где все уходит в виртуальный мир. Теперь предметы искусства могут быть не только в галереях, но и в Сети. С помощью невзаимозаменяемых токенов создатель может продать права на виртуальные произведения коллекционерам: к работе привязывается уникальное звено блокчейна (цепочки блоков хранения данных).

После того, как покупатель оплачивает такой токен, к нему переходят права на работу. Причем объект продажи могут не изымать из открытого доступа — он будет продолжать «висеть» в интернете, как «Мона Лиза» продолжает висеть в Лувре, но право распоряжаться оригиналом будет только у владельца токена.