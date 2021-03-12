Покрас Лампас продал фото проекции на Чиркейскую ГЭС за $29 тысяч

Художник Покрас Лампас продал фотографию проекции своей работы Transition на Чиркейскую ГЭС. Сделка прошла на криптоаукционе — покупатель заплатил за это 28,7 тысячи долларов.

Об этом сообщил сам художник в своем Instagram.

«Работа, оригинал которой написан на холсте, оцифрован и скорректирован для проекции, после спроецирован на физический объект, снова оцифрован и в итоге продается в виде виртуального токена за этериум, на производство которого тратится та самая электроэнергия. Мне кажется, что все идеально сошлось!» — написал он.

Покрас Лампас подчеркнул, что такой формат аукциона дает возможность поддерживать авторские проекты, а также диверсифицировать работу не только с галереями, но и брендами. За счет этого получается фокусироваться на авторских проектах, новых платформах-маркетплейсах, а также развитии криптоарт-комьюнити.

Художник отметил, что во время такого аукциона 11 марта продали изображение, созданное художником Beeple. Его творчество оценили в рекордную для NFT сумму — 69,3 миллиона долларов.