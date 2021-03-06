Сооснователь Twitter выставил на криптоаукцион свой первый твит. За него дают уже $1 млн

Один из основателей Twitter, Джек Дорси, решил продать свое первое сообщение в соцсети — он выставил NFT-токен на платформе Valuables. По сути, он продает свой цифровой автограф.

Твит останется в Twitter после продажи. Дорси продает техническое сообщение, в котором написал, что «просто настраивает свой аккаунт». Токен, который он продает, является уникальным цифровым сертификатом, который хранится в блокчейне. NFT дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, сообщения и другие цифровые товары.

Этот токен стал популярным в 2021 году. С его помощью в Сети уже продали гифку с Nyan Cat и работу Бэнкси, которую сожгли в прямом эфире. Первый лот ушел с молотка за 590 тысяч долларов, а за картину загадочного британского художника отдали 95 тысяч долларов.

Участники перформанса с сожжением картины устроили первую в мире акцию, когда физически существующее произведение искусства превратилось в цифровой артефакт. По мнению купивших и уничтоживших картину Бэнкси, за NFT будущее арт-индустрии.