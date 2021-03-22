Первый в истории твит продали за 2,9 миллиона долларов

Сооснователь и глава Twitter Джек Дорси продал первый в истории твит, который сам же и написал в 2006 году. Он выручил свыше 2,9 миллиона долларов.

Ставки принимались на торговой площадке Valuables by Cent. Твит «просто настраиваю свой твттр», появившийся 21 марта 2006 года, продали как невзаимозаменяемый токен (NFT). Покупателю достался от Дорси уникальный цифровой сертификат, в котором указано, кто обладает правами на этот актив.

Источник фото: скриншот Twitter

Также ему достались метаданные первого твита. Большая часть из них и так доступна всем пользователям, отмечала «Би-би-си».

Первый твит приобрел глава малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. После продажи твит остался доступен всем пользователям. Его по-прежнему можно ретвитнуть, лайкнуть или оставить под ним комментарий. Судя по всему, Дорси также может удалить его, если захочет.

Ранее глава Twitter обещал передать все вырученные деньги благотворительной организации GiveDirectly. Она переводит деньги нуждающимся семьям в Руанде, Кении и Уганде.