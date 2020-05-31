Марихуана, батут и любовь к русскому языку. Пока Crew Dragon покорял космос, Илон Маск стал героем новых мемов

Компании Илона Маска SрасеX после одной неудачной попытки удалось запустить корабль Crew Dragon. Пока американцы праздновали победу, пользователи соцсетей корпели над новыми мемчиками.

Успешный запуск первого частного корабля прошел 30 мая. Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA на борту Crew Dragon отправилась на МКС. Правда, эта попытка стала уже второй. Первый раз, 27 мая, пуск отложили. Причиной такого решения стал сильный туман, который опустился на космодром.

Неудачу Маска просто не могли обойти стороной. По Twitter сразу же разлетелся ролик главой SрасеX, который задумчиво затягивается сигаретой с травкой.

После отмены запуска даже нашли лайк Маска на публикации о плохой погоде. Самоиронию оценили.

Но наибольшую популярность приобрел далеко не этот мем. Большинство пользователей оценили исполнение Маском песни «Трава у дома». Но нет, американец так хорошо не знает русский язык. Весь фокус видео в нейросети, наложившей лицо инженера на видео с выступлением рок-группы «Земляне».

Сам ролик начал гулять по Сети еще 20 мая, но вирусным стал после успешного запуска Crew Dragon. Многие подписчики вспомнили про любовь Маска к русскому языку. Некоторые вообще признались, что чуть не приняли пост за правду.

«Блин, даже движения губ совпадают», — отметил один из комментаторов.

О конкуренции SрасеX и Роскосмоса даже говорить не приходится. В соцсетях не обошлось и без довольно жесткого юмора. Некоторые решили пошутить, что успешным запуском Маск похоронил соперника.

Дальше к этому мему начали придумывать дополнения. Вот здесь, например, добавили звонящего в Роскосмос астронавта.

Запуск космического корабля, конечно, дело серьезное, но даже сам Илон Маск не упустил возможности пошутить. Во время пресс-конференции он напомнил слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Еще шесть лет назад Рогозин говорил о санкциях США и предложил отправлять астронавтов на МКС при помощи батута.

Маск все эти годы не выпускал эти слова из головы и вот теперь представилась возможность ответить. Глава SpaseX заявил, что «батут работает».

Впрочем, Рогозин ответил, что слова про батут были угрозой, а не шуткой.