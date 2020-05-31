Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. Прямая трансляция

Crew Dragon доставляет на борт МКС двух американских астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена. Они останутся на станции на несколько месяцев. Все это время их челнок будет на стыковке.

Кроме автоматического режима, у Crew Dragon предусмотрено ручное управление. Компания SpaceX даже создала сайт, где каждый может попробовать состыковать корабль с Международной космической станцией.

Это первый пилотируемый корабль, запущенный с территории США с 2011 года. На орбиту его вывела ракета-носитель Falcon 9.

Первоначально пуск должен был состояться в среду, 27 мая, но из-за тумана на космодроме мыса Канаверал его перенесли на минувшую субботу. Ракета стартовала в 22:22 по московскому времени.

Эта миссия стала последним крупным испытанием для Crew Dragon перед его сертификацией NASA. Ожидается, что американское космическое агентство станет использовать их в дальнейшем для регулярных полетов на МКС.

С 2011 года, после закрытия программы Space Shuttle, NASA использовало для доставки астронавтов на борт российские корабли «Союз». Всего за это время США выкупили 70 мест на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.

Полностью переход на корабли Crew Dragon не будет быстрым. В мае NASA выкупило у Роскосмоса еще одно место в «Союзе», который стартует к МКС в октябре.