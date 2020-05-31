Маск припомнил Рогозину шутку про батут и астронавтов

SрaceX успешно отправила в космос корабль Crew Dragon. Глава компании Илон Маск вспомнил шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина шестилетней давности. Тогда астронавтов предложили отправлять на МКС при помощи батута.

«Батут работает», — заявил Маск на пресс-конференции после запуска Crew Dragon. Цитату привело РИА «Новости».

Затем глава SрaceX добавил, что это была шутка для посвященных. В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн отметил, что уже видел поздравления России с успешным пуском корабля.

«Они (Россия — прим. ред.) верят в сотрудничество, и думаю, что оно по-прежнему будет сильным», — сказал Брайденстайн.

Во время выступления Маск вспомнил слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который в 2014 году занимал пост вице-премьера. Тогда Рогозин, в ответ на антироссийские санкции, заявил, что США могут доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Последние девять лет американская сторона отправляла астронавтов на российских «Союзах».

Вечером 30 мая NASA отправило в космос первый частный корабль Crew Dragon. Космический аппарат доставит на МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли.