    31 мая 2020, 09:44

    Маск припомнил Рогозину шутку про батут и астронавтов

    Дарья Бунякова

    SрaceX успешно отправила в космос корабль Crew Dragon. Глава компании Илон Маск вспомнил шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина шестилетней давности. Тогда астронавтов предложили отправлять на МКС при помощи батута.
    Маск припомнил Рогозину шутку про батут и астронавтов

    «Батут работает», — заявил Маск на пресс-конференции после запуска Crew Dragon. Цитату привело РИА «Новости».

    Затем глава SрaceX добавил, что это была шутка для посвященных. В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн отметил, что уже видел поздравления России с успешным пуском корабля.

    «Они (Россия — прим. ред.) верят в сотрудничество, и думаю, что оно по-прежнему будет сильным», — сказал Брайденстайн.

    Во время выступления Маск вспомнил слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который в 2014 году занимал пост вице-премьера. Тогда Рогозин, в ответ на антироссийские санкции, заявил, что США могут доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Последние девять лет американская сторона отправляла астронавтов на российских «Союзах».

    Вечером 30 мая NASA отправило в космос первый частный корабль Crew Dragon. Космический аппарат доставит на МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли.